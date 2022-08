Convoquen una manifestació per a concloure les vacances dels nins sahrauís i denunciar la doble traïció del Govern espanyol

Un estiu més, l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears organitza, en el marc del programa Vacances en Pau, una manifestació lúdico-reivindicativa per a concloure les vacances d'aquests infants a Mallorca. Es tracta d’una activitat per a sensibilitzar la població sobre el conflicte i exigir que s’hi posi fi a través del referèndum d'autodeterminació que els correspon. «El 2022 també hem de denunciar la doble traïció del Govern d’Espanya i reafirmar que el moviment solidari no queda impassible davant aquesta nova traïció», han remarcat.

Enguany es compleixen 35 anys que l’AAPSIB du endavant el projecte Vacances en Pau a les Illes Balears. Recordam que aquests infants venen a passar les vacances amb l'objectiu d'allunyar-se durant unes setmanes de les altes temperatures dels campaments de refugiats sahrauís de Tindouf, Algèria, on es veuen obligats a viure perquè la terra on van néixer els seus pares i padrins els ha estat robada. Un dels objectius del programa també és sensibilitzar i donar a conèixer el conflicte sahrauí, ja que ells són els millors ambaixadors i ambaixadores del seu poble.

Des de l'AAPSIB volen agrair a les famílies participants de Vacances en Pau la seva solidaritat acollint com si fos un fill seu als infants sahrauís. «Volem reivindicar també els 47 anys de lluita i resistència del poble sahrauí, un poble que viu dividit, però no defalleix i continua lluitant per recuperar la seva terra», han explicat.

La manifestació partirà de la plaça d’Espanya divendres, 26 d’agost, a les 19 h i seguirà pel carrer Sant Miquel, la Plaça Major, el carrer Colom i finalitzarà a la Plaça de Cort. Aquí es llegirà un comunicat.