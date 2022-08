Les galeres no poden circular per Palma amb alerta per temperatures altes a partir del 25 d'agost

Aquest dijous, 25 d’agost, entra en vigor la modificació de l’ordenança de galeres que introdueix la prohibició de que els cavalls treballin a Palma quan l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) declari alerta meteorològica per avís groc, taronja o vermell de risc greu o molt server de temperatures.

A diferència del decret anterior que suspenia el servei de galeres entre les 12 h i les 17 h aquest nou reglament s’aplica durant totes les hores en què estigui vigent l’alerta per altes temperatures notificada per l’Aemet.

El tinent de batle de Mobilitat Sostenible, Francesc Dalmau, ha destacat la importància d’aquest nou reglament. «Aquesta nova norma és més necessària que mai per les altes temperatures que hem viscut aquest estiu i és la millor manera de garantir ara mateix el benestar dels cavalls», ha dit i ha recordat que els incompliments poden rebre multes d’entre 900 i 1.800 euros o fins i tot la retirada de la llicència en casos greus.

Prohibició de col·locar picarols i altres elements als cavalls

Així mateix, el reglament que entra dijous en vigor introdueix també la prohibició de col·locar al cavall elements publicitaris, capells, cintes, cascabells, picarols o altres additaments.

Cal recordar que la modificació del reglament es va aprovar de forma inicial al ple del passat mes de maig i es va sotmetre a informació pública durant 30 dies per permetre la presentació d’al·legacions. Posteriorment, s’aprovà al ple del mes de juliol de forma definitiva i es publicà al BOIB el passat 2 d’agost.

Així, aquesta modificació entra dijous en vigor després que hagin transcorregut els 15 dies hàbils que estableix la normativa i, tal i com estipula la tramitació administrativa, s’ha comunicat tant a l’Administració General de l’Estat com a la CAIB.

La modificació de l’ordenança introdueix a l’article 24 del reglament la prohibició de «fer treballar els animals quan es declari oficialment per part de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) fenòmens meteorològics adversos per avís groc, taronja o vermell de risc greu o molt sever de temperatures».

Així mateix, a l’article 37 del Reglament s’estipula que «el conductor ha de suspendre el servei quan apreciï que el vehicle o la cavalleria no compleix les condicions de seguretat, higiene, comoditat o estat físic segons allò previst a l’article 24, mentre no s’adoptin mesures correctores pertinents». Aquesta modificació de l’ordenança impulsada per l’àrea de Mobilitat Sostenible té per objectiu evitar que les galeres circulin amb altes temperatures.

Cal recordar que l’any 2018 aquesta suspensió del servei s’aprovà mitjançant un Decret de Batlia. Posteriorment, el Jutjat del contenciós administratiu núm. 2 de Palma estimà parcialment un recurs contra aquest Decret i estipulà que la forma per introduir aquesta prohibició s’havia de fer mitjançant una modificació de l’Ordenança, i no mitjançant un Decret.