Dauro Gomila i Eric Ingelmo guanyen el torneig de Sant Bartomeu d'Escacs de Ferreries

TORNEIGS A MENORCA

El Torneig de Na Macaret en Es Moll, que s'havia de celebrar el passat dimecres una turmenta d'estiu amb gran quantitat d'aigua va provocar el seu ajornament per aquest dimarts 23 d'agost a les 17.30 hores, on hi havia 77 inscrits.

Jordi Mascaró guanya el torneig Na Macaret-residents

El que sí que es va poder disputar, va ser la segona jornada de Macaret, reservat per a turistes i estiuencs. Es van inscriure 27 jugadors, els quals van competir en un únic torneig a 6 rondes, compost per 2 categories alhora (adults i infantil). El guanyador del torneig va ser Jordi Mascaró amb 5,5 punts, seguit per Enric Jorda amb 5 punts i Julià Alos amb 4,5 punts. En la seva versió infantil, va triomfar, Enric Ingelmo 4,5 punts (cinquè classificat de l'absoluta) i Gerard Cardona 4 punts (sisè classificat).



Dauro Gomila i Eric Ingelmo guanyadors del Sant Bartomeu de Ferreries

I en la tarda del divendres, a Ferreries, en el cèntric carrer Nou Torneig de Sant Bartomeu amb (43 en absolut i 22 en iniciació), torneig vàlid pel circuit Blitz.

En categoria absoluta, el guanyador va ser Dauro Gomila que va aconseguir la fita de sortir victoriós en les 9 partides disputades. En segona posició va arribar Joan Moll 7,5 punts, seguit per Martin Krauchi i Miguel Villaescusa 6,5 punts (tots jugadors del CECA). El primer jugador Sub-1900 va ser per a Joan Salord.

En aquesta categoria, com s'ha pogut observar, i per a seguir la tònica dels altres esdeveniments, cap campió de les altres cites ha repetit l'entorxat.

En categoria iniciació, es va trencar el domini d'Iker Torres (CECA), ja que el jugador Eric Ingelmo amb molt bona puntuació 8,5 punts va quedar primer classificat, seguit pel jugador Daniel García amb 8 punts.



Mallorca

Vittorio di Paolo del Club La Balanguera, guanyador del I Torneig AEB Escolar valedor pel Circuit Escolar i Rodrigo Vázquez del 'Escacs i Cinema'.

31 escaquistes menors de 16 anys disputaren un torneig on el favorit el colombià Didier Duque de l'Incacs només assolir 5 punts i la cinquena posició, el campió va ser el jugador sub12 de La Balanguera amb 7 de 7, ho guanyà tot; mentre el subcampió pel seu company d'equip en Diego Ubieto; Alícia Veloz del Mallorca Isolani amb 4,5 punts i vuitena va ser la millor femenina.

Per l'horabaixa el Torneig Absolut «Escacs i Cinema» amb 30 participants i de forma clara i contundent el Gran mestre Xilè Rodrigo Vázquez guanyà les 7 partides; 2n Adrian Ponce amb 6 i 3r Mateo Pons amb 5 amb els mateixos que J. Ramon Galiana.



TORNEIGS FINS AL 30 D'AGOST

Dissabte 27 d'agost continua el Festival AEB amb els següents torneigs a l'hipòdrom de Son Pardo

II TORNEIG AEB CIRCUIT ESCOLAR a les 10.00 hores. Inscripció gratuïta.

IV TORNEIG JOVES PROMESES a les 16.00 hores.

XII TORNEIG DE MESTRES a les 16.00 hores amb participants convidats de gran qualitat com: Amb veterans com Pedro Munar, Pedro Lechado, ;J.Ramon Galiana, Juan Planas i els joves Pau Marín i Cristina Sureda.

Dissabte 27 d'agost Torneig llampec a Sóller 17,30 al Pati de Ses Escolàpies. Inscripcions al 606624832 per a totes les edats.

Menorca

Torneig Macaret, dimarts 23 d'agost a les 17.30 hores en Es Moll; Torneig Festes de Sant lluís 30 d'agost a les 18.00 hores, Pla de Sa Creu; Amb inscripcions prèvies a llorenscardona@hotmail.com; WhatsApp 620173452

Eivissa

28 d'agost a les 10.00 hores, VIII Torneig Obert Festes de Jesús, torneig Blitz a 7 rondes al centre cultural de Jesús (Sta Eulària), organitzat per Associació Amics dels escacs d'Eivissa.

Tota la informació dels tornejos, horaris i ritmes de joc a la pàgina www.fbescacs.org

Mònica Calzetta participa en el campionat d'Europa individual Femenina

Que s'està disputant a Praga després de 3 rondes, la mallorquina ha guanyat 2 i una de perduda es troba al lloc 30è de 121 participants, les altres, la campiona d'Espanya Marta García només té 1,5 punts i la subcampiona Sabrina Vega 0,5 punts, el campionat finalitzarà el 31 d'agost, per tant, encara queden 8 jornades i pot passar de tot.

Actuacions molt discretes al campionat d'Espanya dels nostres representants.

Del 10 al 18 d'agost s'ha celebrat el campionat d'Espanya Individual absolut i femení a Linares; Eduardo Iturrizaga Bonelli s'ha proclamat campió absolut amb 7,5 punts en 9 rondes disputades. Seguint en Daniil Yuffa i Jaime Santos, amb 7 punts.

Marta García Martín nova campiona d'Espanya Femenina amb 6 punts. Sabrina Vega Gutiérrez ha finalitzat en segona posició amb els mateixos punts que la Campiona, mentre Yudania Hernández ha finalitzat tercera amb 4,5 punts. És un poc injust que un títol de la categoria femenina, el desempat no fos amb una o dues partides entre les dues jugadores i no segons la sort del sorteig que els jugadors amb qui han jugat hagin fet més punts; és prou necessari que es revisi aquesta forma de desempat; Pedro Antonio Ginés 4t i millor juvenil sub 18. Participaren dos escaquistes de les Illes Balears, el campió en Sebastià Massanet i president de la Federació Balear d'escacs que assoli 4,5 punts, amb 3 victòries, 3 taules i 3 derrotes, finalitzant el 56 i guanyant 6,80 d'ELO, molt enfora dels primers llocs com en Pablo Aguado que guanyà 1 partida, entaula 5 i perdre 3 , pujant d'Elo 44,80 i ocupà el 92è.

Al Campionat d'Espanya d'escacs llampec, participaren 174 jugadors, i el campió tornar a ser el murcià Eduardo Iturrizaga i l'extremeny Jaime Santos segon, i Rebeca Jiménez campiona femenina que representava la federació Valenciana. Hi hagué 3 jugadors de les Illes Balears; Manuel Queirolo aconseguí 5,5 punts al lloc 50è; Sebastià Massanet 89è amb 4,5 punts i Pablo Aguado 131è amb 3,5 punts.

Finalment el campionat d'Escacs ràpid d'Espanya amb 159 jugadors. Al final el Leonés GM Jaime Santos campió amb 8 punts i FM María Eizaguerri Floris, campiona femenina; els de les Illes Balears, el millor Manuel Queirolo amb 5 punts essent el 68è Sebastià Massanet i Pablo Aguado amb 4,5 punts ocupant els 90è i 98è respectivament.

Els escacs de les illes Balears van progressant a nivell escolar aconseguint medalles, però els sèniors encara estan molt enfora de les primeres posicions a nivell estatal; exceptuant el menorquí Paco vallejo núm1 espanyol i Monica Calzetta de les millors d'Espanya que no acudiren al campionat.

Comença el campionat d'Espanya de Segona divisió per clubs d'Espanya

57 equips de la geografia espanyola, competeixen pel títol per equips de la segona divisió de l'Estat espanyol, que començà dilluns 21 a Linares i que tindrà un total de 7 rondes, finalitzant el 27 d'agost; el nostre representant és l'actual campió de Balears l'Agora Megaesccs; les partides són de 90 minuts per jugador més increment de 30 segons per moviment; es juguen sempre 5 jugadors per equip i almenys hi ha d'haver una dona en cada matx.

Agora Megaescacs, està format pel GM Xilè Rodrigo Vasquez, el MFIDE i actual campió de Balears Individual Sebastià Massanet, Salvador.

Castell, Adrian Ponce, Juan Gaytan i Cati Boix; en la primera ronda guanyaren per 4,5 a 0,5 a l'equip de Guipúscoa el Hondarribia-Marlaxka, una bona actuació que li permet pensar amb el seu gran objectiu de finalitzar entre els deu primers, tenint en compte que pel seu valor de rànquing ELO surt el 12è.