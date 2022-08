El PI denuncia amb un vídeo la venda ambulant i el Govern respon que «no és un problema de competència deslleial, sinó d'exclusió social»

El Pi de Palma ha elaborat un vídeo on s'hi pot veure el diputat, Josep Melià, i el responsable de mobilitat del partit, Toni Crespí, a l'espai de davall de la Seu, denunciant els venedors ambulants que hi ha a la zona.

«les administracions públiques es dediquen a fregir els comerciants amb imposts i normatives, però la venda ambulant fa el que vol», proclama Melià, mentre que Crespí diu que «no volem més venda ambulant».

El partit també declara que «Els comerços es mereixen que l’administració els protegeixi de l’intrusisme i la competència deslleial».

El Govern ha respost a través del Director General de Comerç, Miguel Pinyol, que ha declarat que «La venda ambulant no autoritzada no és un problema de competència deslleial, sinó d'exclusió social».

Pinyol ha remès els dirigents d'El PI a l'acord de col·laboració signat entre la Vicepresidència del Govern, a través de la Direcció General de Comerç, i l’Asociación para la Gestión y Modernización del Comercio en Espacios Urbanos y Mercadillos (GESCOMER) i la Unión Nacional de Empresas del Comercio Ambulante (UNECA), que ha de servir per «promoure projectes conjunts de formació i millora del funcionament del sector, un dels més afectats per les mesures sociosanitàries adoptades en aquests últims anys de pandèmia».

Pinyol ha demanat públicament als membres d'El PI si han «demanat permís a les persones a les que gravau i denunciau alhora?»

👋 Ei @ElPi_Palma! La venda ambulant no autoritzada no és un problema de competència deslleial, sinó d'exclusió social.



Hi estem fent feina, no passau pena: https://t.co/A6dUHUnG6X



Per cert: heu demanat permís a les persones a les que gravau i denunciau alhora? https://t.co/1UKfTod6fh