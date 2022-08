ARCA demana «salvar» l'edifici de Blanquerna 20, de l'arquitecte Guillem Muntaner

L'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) ha demanat «salvar» l'edifici de Palma situat en el carrer Blanquerna, 20, de l'arquitecte Guillem Muntaner.

Segons ha explicat l'entitat en un comunicat, l'Ajuntament de Palma ha atorgat la llicència de demolició «sense atendre les successives demandes d'ARCA a favor de la seva preservació».

D'aquesta manera, han continuat, «s'amputaria una part de l'immoble i no hi hauria cap motiu perquè successivament es toma la resta, si els propietaris ho demanen».

Per «salvar» l'edifici, ARCA ha duit a terme dues iniciatives, com presentar un recurs administratiu a la concessió de llicència de demolició i un escrit a la Direcció General de Patrimoni del Consell per aconseguir que es pronunciïn sobre els valors d'aquest immoble.

«L'Eixample es va perdent per la falta d'un plantejament adequat», ja que «el nou PGOU no soluciona els problemes de pèrdua d'identitat i autenticitat», han sentenciat.