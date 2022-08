Progreso en Verde denuncia davant Europa l'explotació dels cavalls de les galeres

Progreso en Verde ha denunciat davant la Comissió Europea l'explotació que sofreixen els cavalls de les galeres turístiques a l'Estat espanyol, on en els últims mesos, s'han desplomat diversos cavalls tant a Mallorca com a Andalusia.

El partit ecoanimalista lamenta que des de les institucions es pleguin de braços i «permetin l'explotació i sofriment fins a la mort dels cavalls». Així, sol·liciten la substitució de les galeres de cavalls per galeres elèctriques.

Guillermo Amengual, president de Progreso en Verde, ha declarat que «la imatge de l'Estat espanyol en relació amb la protecció dels animals és de vergonya majúscula. L'explotació que sofreixen els cavalls de les galeres en les diferents ciutats espanyoles té el consentiment de les institucions i això no es pot permetre. Cavalls explotats, desplomats per cops de calor i per estar al límit de les seves forces, famèlics, en mal estat de salut, hores al sol o portant més passatgers del permès, mentre les institucions miren cap a un altre costat. Tot això està ocorrent en municipis o ciutats com Palma, Alcúdia, Sant Llorenç des Cardassar, Muro, Sevilla, Còrdova, Màlaga, Almeria i hem de posar-li fi al més aviat possible».

Segons Amengual, «a Mallorca estem vivint un estiu on no paren de caure cavalls desplomats a terra. Alguns d'ells sense poder circular per ser molt majors o haver estat retirats del servei per estar coixos. Els conductors incompleixen ordenances, reglaments i lleis, sense cap conseqüència. De fet, fins a les administracions incompleixen les lleis. Tenim a partits polítics que permeten, aproven i blanquegen l'explotació dels cavalls, per la qual cosa demanem ajuda a Europa per a posar fi a una situació indigna d'una societat civilitzada en ple segle XXI. A Andalusia la situació és similar i el sofriment dels cavalls durant la temporada estival és devastador fins al punt d'haver de lamentar cada any cavalls esfondrats en ple carrer per cops de calor. És la imatge que volem donar del nostre país?».

En aquest sentit, Progreso en Verde ha assegurat que utilitzarà «tots els mecanismes al seu abast» per a acabar amb l'explotació dels cavalls i posarà als responsables a la banqueta perquè assumeixin les conseqüències.

Finalment, cal ressaltar que Progress en Verde, al costat d'altres col·lectius, organitzacions animalistes i també PACMA, han iniciat una campanya a escala europea per a la substitució de les galeres de cavalls per geleres o altres vehicles elèctrics.