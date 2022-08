Progreso en Verde denuncia que els conductors de les galeres de cavalls presten servei en alerta groga tot i estar prohibit

Aquest dijous, 4 d'agost, malgrat estar decretada l'alerta groga a Palma per altes temperatures i malgrat estar prohibit el servei de transport de galeres, Progreso en Verde ha tengut coneixement per avisos de la ciutadania, de com els conductors de les galeres, sortien sense cap problema, a explotar els cavalls. Immediatament s'ha donat avís a l'àrea de Benestar Animal i a la Policia Local, perquè s'aturi immediatament el servei i se sancioni durament els infractors.

«Aquí es demostra una vegada més el que volen els seus cavalls i el que respecten les lleis. Els és igual tot. Viuen al marge de la llei, però no els ho permetrem. A primera hora del matí ja se'ns donava avís que les galeres de cavalls anaven amb total normalitat a les seves aturades per a prestar servei, quan estam en alerta groga per altes temperatures i no poden circular en tot el dia», han explicat.

Per això, el partit animalista exigeix que la Policia Local faci complir el reglament aprovat a Cort i s'aixequin actes a tots els conductors de les galeres que han sortit a prestar servei. «Per la nostra part denunciarem davant la Fiscalia aquest nou cas de maltractament animal. Prou ja d'impunitat», declara Guillermo Amengual, president de Progreso en Verde.