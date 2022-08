Demanen la suspensió cautelar de les corregudes de toros a la plaça de Palma si es confirma que no s'hi han fet les revisions tècniques

Progreso en Verde demana la suspensió cautelar de les corregudes de toros a Palma si es confirma que no s'han fet les revisions tècniques a la plaça. El partit animalista exigeix ​​al Govern i a l'Ajuntament de Palma la cancel·lació de les corregudes, previstes per als dies 4 i 5 d'agost, de confirmar-se que no s'han realitzat les revisions tècniques a la plaça, ja que aquesta «no reuneix les condicions mínimes exigides a la Llei de Toros a la Balear i per l'estat evident de deteriorament de totes les dependències de la plaça».

Tot i haver sol·licitat a l'Ajuntament de Palma que es fessin les diferents revisions a la plaça de toros, «no hem tengut constància que aquestes s'hagin realitzat. S'estarien incomplint les lleis i reglaments, a més de posar en risc la vida dels assistents a les corregudes de toros i la vida dels propis toreros en cas d'haver de passar pel quiròfan o la infermeria», sentencia Guillermo Amengual.

Amengual, president del partit animalista, exigeix ​​contundència a les institucions: «Estam cansats que es miri cap a una altra banda davant de tota mena d'incompliments. Si es fa complir la Llei de Toros a la Balear, els festejos taurins previstos per als dies 4 i 5 d'agost no haurien de celebrar-se, per la qual cosa si ho féssim, estaríem davant d'una clara vulneració de la llei. Tots saben que la plaça de toros de Palma necessita una inversió milionària per a continuar celebrant corregudes de toros, per la qual cosa no permetrem que se saltin la llei com de costum».

Progreso en Verde ja va denunciar en anys anteriors l'estat de la plaça de toros i ja exigia la fi de totes les actuacions, corregudes de toros i concerts, per suposar les deficiències de la plaça un perill per a la ciutadania.

A més, han informat que dijous i divendres hi ha dues concentracions antitaurines convocades per ASSAIB (Associació Animalista de les Illes Balears). El dijous 4 d'agost a les 19.30 a la plaça Alexander Fleming i el divendres 5 a les 20.00 davant de la plaça de toros de Palma.