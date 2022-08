El 239è Cant dels Ocells es farà dijous davant Marivent

La plataforma Arruix Borbons-Recuperem Marivent ha organitzat per a dijous, 4 d'agost, el 239è Cant dels Ocells per a expressar el rebuig de la societat mallorquina a l'ocupació de Marivent per part dels Borbons i continuar demanant la independència.

La setmana passada, la plataforma ja va expressar la seva indignació provocada pel «protocol de transparència que apliquen els Borbons» amb una cantada a la plaça de Cort. «Molt tranquils no deuen estar perquè arribin per la porta de darrere (Son Vent) a Marivent», remarquen.

Per això, la cantada d'aquesta setmana serà dijous a les 20 hores davant Marivent amb el lema #RecuperemMarivent.