EUIB: «Només l'esquerra és capaç de millorar els drets animals»

Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) ha volgut recordar aquest divendres que la seva formació «fa molts anys» que ve reclamant el canvi de les galeres de cavalls per galeres elèctriques. Un canvi que avui sembla ser aplaudit per tots els partits del ple, a excepció del PP i VOX, i que també semblen «no recordar-se qui ha estat des de fa anys treballant en aquest camp».

Segons EUIB, «ara un partit com Ciudadanos, té la baixa classe política d'emplenar xarxes, mitjans i canals de comunicació de missatges que poden induir la ciutadania a pensar que aquests, un relativament nou partit conservador que no té en compte cap demanda animalista, ha tengut res a veure en l'aprovació d'aquesta nova ordenança per a les galeres». «Només hi han estat a l'aguait per a ficar les mans en temes que porten molts anys essent negociats amb afectats i institucions de tot arreu», ha afirmat la formació política.

A més, segons EUIB; MÉS per Mallorca, un dels partits que ha permès la seva aprovació i ha proposat marcar com a data límit el 2024, un punt que també ha estat aprovat, «també ha estat emprant alguns mitjans de comunicació per a adjudicar a MÉS la completa aprovació de la nova ordenança».

Segons EUIB, el que cal saber és que la seva formació, partit del qual s'han estat nodrint altres partits més joves com Podemos o MÉS per Mallorca des de fa anys, «sempre ha defensat i treballat per aquesta sortida, aportant propostes d'allò més variades i votades en contra de forma sistemàtica, fins aquesta setmana, per la bancada de la dreta».

Segons ha destacat EUIB, fins a l'any 2020, formava part de l'organització Guillermo Amengual, qui actualment encapçala la formació ecologista 'Progreso en Verde', des d'on ha continuat de forma ininterrompuda la seva tasca de lluita contra l'explotació animal, actuant com un punt de pressió constant perquè «les galeres de Palma deixessin d'explotar i maltractar cavalls, com finalment ha estat aprovat». «Cal ser conscient de la seva feina i agrair també a un partit que no té representació a l'Ajuntament de Palma la feina feta durant aquests anys», han ressaltat.

Drets dels animals

A més a més, segons ha destacat EUIB, a banda de Palma són més els nuclis turístics que segueixen a l'espera dels canvis polítics que ajudin a combatre l'explotació animal a les Balears, com ara també les galeres a Sa Coma o Cala Millor. «O, molt pitjor, els esdeveniments taurins que es continuen repetint, després que el Tribunal Constitucional tombés la 'Llei de toros a la balear', com el que tendrà lloc a Palma el mes d'agost, o com el polèmic correbou de Fornalutx», ha assegurat la formació.

En aquest sentit, EUIB ha reiterat que «queda molta feina per fer en matèria de drets animals. És evident que aquesta legislatura no s'ha avançat el necessari i que quan els governs locals, insulars i autonòmics estan en mans de la dreta encara s'hi fa molt menys. Una dreta taurina i antianimalista que, ara, a unes passes de les eleccions, fan una excepció i es posen la careta animalista durant un dia, i aproven combatre el maltractament. Això sí, només els cavalls de Palma; la correguda de toros d'agost no els importa el més mínim. Molts d'ells hi seran present a l'esdeveniment taurí».

Finalment, per a EUIB és «colpidor pensar que encara hauran de passar alguns anys per a veure la nostra terra sense sang, sense explotació animal». «Tota política que no feim nosaltres, serà feta en contra de nosaltres», ha sentenciat la formació.