Hila trasllada a Felipe VI la «dificultat dels residents per accedir a l'habitatge»

El batle de Palma, José Hila, ha traslladat aquest divendres al Rei espanyol Felipe VI «la prioritat» que suposa per a ell el conflicte d'habitatge a la ciutat perquè «a tots els nivells» s'han de fer apostes «amb lleis i pressuposts per afrontar la dificultat dels residents per accedir a l'habitatge».

Després de reunir-se amb el Rei espanyol en el Palau de l'Almudaina, Hila ha assegurat que, com a batle, és un dels reptes «més importants junt amb el de la sostenibilitat». «Sobre l'habitatge ens falta molta feina per fer», ha repetit.

Hila ha explicat al monarca espanyol els projectes de transformació que hi ha a la ciutat com, per exemple, l'obra del Passeig Marítim i de l'antic Hospital Psiquiàtric d'unió amb el parc de Sa Riera.

«També hem parlat de l'aposta pel turisme de qualitat i no de quantitat», ha indicat el batle, qui ha assegurat que l'objectiu és «augmentar la despesa turística i no batre rècords de turistes perquè s'equilibri entre turisme i resident».