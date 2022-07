L'Ajuntament de Palma immobilitza el cavall de galera que es va desplomar diumenge passat

L'àrea de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament de Palma ha immobilitzat la galera amb llicència número 25 arran de l'incident que va tenir lloc el passat diumenge, 23 de juliol, amb el resultat d'un cavall desplomat a la plaça de les Tortugues.

El cavall afectat per aquest incident ha quedat immobilitzat i no podrà prestar cap servei fins que s'hagi sotmès a una revisió extraordinària per part dels serveis veterinaris de les instal·lacions dels serveis equins EQvet de Son Pardo el proper 2 d'agost.

Tal i com estipula el Reglament de galeres a l'article 66 es pot immobilitzar una galera «quan es considera que les deficiències són de tal entitat que l'ús del vehicle o les cavalleries poden afectar a la seguretat del transport, la salut de l'animal o les condicions higienico-sanitàries o la imatge del servei».

Francesc Dalmau, regidor de Mobilitat Sostenible, ha explicat que l'Ajuntament ha de vetllar per garantir la protecció del benestar dels animals. «Fins que no es garanteixi que es compleixen totes les condicions de seguretat la galera romandrà aturada», ha dit.