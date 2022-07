L'Ajuntament de Palma no permetrà cap plaça turística nova a edificis catalogats mentre duri la moratòria autonòmica, gràcies a l'aprovació aquest dijous de la iniciativa de l’Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat per a mantenir al 100% la moratòria de places de la llei de turisme. Cal recordar que aquesta norma plantejava una excepció per fer 200 places noves a edificis catalogats, encara que els consistoris s’hi podien negar.

«Aquest equip de govern està convençut que cal treballar per acabar amb la massificació turística», ha comentat la regidora de Model de Ciutat, Neus Truyol, qui ha recordat que les places no s’incrementaran mentre el Consell de Mallorca fa una regulació per reduir-les i «avançar en el decreixement turístic». La regidora ha remarcat que d’aquesta manera l’Ajuntament evita «que s’implanti un nou establiment turístic a la ciutat».

Segons Truyol, «el decreixement és imprescindible per recuperar una certa normalitat a la ciutat, tant de convivència com de model econòmic». «Aquesta massificació turística és negativa per a altres sectors econòmics de la ciutat, però també per a la mateixa activitat turística, ja que general molt de malestar entre els mateixos turistes», ha explicat.