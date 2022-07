Mònica Calzetta: «No cal témer la derrota, encara que a ningú li agradi, perquè forma part de l'aprenentatge»

Una de les 5 integrants de la selecció espanyola femenina a l'olimpíada d'escacs que comença aquest dijous a Chennai (Índia) amb 188 països d'arreu del món, i que finalitzarà el 10 d'agost, és la mallorquina Mónica Calzetta, jugadora del Club Escacs Mallorca Isolani; Va néixer a Ginebra el 29 de novembre de 1972 de pare italià i mare espanyola, però des del 6 anys viu a Mallorca i aquí ha aprés els escacs; ha estat la primera Gran Mestra Internacional Femenina de l'Estat espanyol en aconseguir-ho el 2009; ha participat en 14 olimpíades (incloent l'actual) a més de campionats d'Europa, Mundials.., ha aconseguit 7 vegades el campionat d'Espanya i gran quantitat de torneigs entre ells el campionat femení de la Unió Europea del 2010 a més de les seus èxits esportius, és entrenadora, i monitora, prepara joves i està implicada en la campanya de afavorir la incorporació de la dona dins models igualitaris, forma part de la Comissió Dona i Escacs. Sens dubte viu amb passió els escacs. També a l'equip espanyol el tauler número 1 serà el menorquí Paco Vallejo. Una gran representació de les Illes Balears.

Abans de partir cap Chennai, varem parlar d'Escacs amb na Mònica i aquí teniu l'interessant entrevista.

Que significa per tu anar a una olimpíada d'escacs?

És la meva competició favorita on participen 188 països enguany en Chennai-l'Índia, el seu colorit, multiculturalitat, tots units per una mateixa passió, els escacs, en aquest fantàstic ambient se sent el lema de la FIDE 'gens una sumus' (som una família). Per això em va il·lusionar molt que se celebressin unes olimpíades d'escacs el 2004 a Calvià, amb una gran organització amb el lema 'escacs per a tots', i que va propiciar que tenguéssim més escacs a l'illa per molts anys.

Quantes vegades has participat a una olimpíada?

Aquestes seran les meves catorzenes olimpíades, des de Manila 1992. Les de 2020 havien d'haver-se celebrat a Rússia però per la pandèmia varen ser en línia.

No vares néixer a Mallorca, però de molt petita vius aquí. Ets sent mallorquina? També tens arrels italianes que són molt importants per a tu?

Vaig néixer a Ginebra-Suïssa, el meu pare és italià i la meva mare espanyola. Vaig venir a Mallorca amb 6 anys, fa gairebé 43 anys, em sent mallorquina i estic encantada de viure en aquesta preciosa illa i a representar-la el millor que puc i amb orgull en proves nacionals i internacionals.

Es nota un 'boom' pels escacs des de la projecció de 'Gambito de Dama'...

Fins la recent arribada a les pantalles de la reeixida sèrie 'Gambito de Dama' i les pel·lícules 'la Reina de Katwe' i 'La jugadora d'escacs' no teníem absolutament cap film sobre escacs amb una protagonista femenina. Això ha donat un gran impuls al fet que hi hagi actualment més jugadores de totes les edats que s'han animat a competir. És realment molt important tenir un model a seguir ja sigui real o fictici.

Què hauríem de fer per què hi hagués més dones jugant escacs?

Hauríem de canviar l'estereotip masculí dels escacs, quan es pensa en aquest esport, com en molts altres, només ens ve a la ment Kasparov, Karpov, Carlsen, tot homes. S'ha de visibilitzar les dones jugant a escacs en simultànies, tornejos… en entrevistes com aquesta...

Per a tu quines són les qualitats que s'haurien de transmetre perquè els escacs fossin més populars?

Una interessant qualitat que veig que fomenta la pràctica dels escacs és la resiliència, afrontar i convertir petites frustracions en superació positiva, no cal témer la derrota, encara que a ningú li agradi, perquè forma part de l'aprenentatge. O l'empatia, en tenir molt en compte el que pot estar pensant el rival i en acabar la partida comentar-ho junts. Al final els escacs ens confereixen una ment més flexible per a afrontar qualsevol situació, a resoldre problemes en un temps limitat, per a això ens entrenam: a ser objectius al màxim, a ser crítics, a tenir en compte totes les variables i ser sensibles als mínims canvis per a reprogramar la solució i no actuar a pinyó fix. Aquestes capacitats que fomenten els escacs poden ser molt útils per a qualsevol futura professió i és clar que els canvis seran cada vegada més vertiginosos. I com va dir Stephen Hawking «La Intel·ligència és l'habilitat d'adaptar-se als canvis».

Creus que els governs tenen en compte els escacs. Que podrien fer més?

Ja no cal convèncer ningú dels beneficis dels escacs, el parlament europeu i l'espanyol els varen reconèixer per unanimitat, però falta traslladar aquestes bones paraules a fets i dotar de mitjans tots els nivells. Per exemple a Mallorca hauríem de tenir un centre de tecnificació i un local públic on es pugui aprendre i competir. Hi ha moltíssima gent que vol jugar i no sap on.

Jugar a escacs, socialment sembla que es per intel·ligents o persones rares. Tu com ho veus? I com poder canviar aquestes afirmacions?

La sèrie 'Gambito de Dama' presenta a una protagonista que reuneix aquestes dues característiques, però això ja no causa rebuig, la fa interessant, és una persona especial. Crec que no tenim res per acomplexar-nos, ni pretendre aplanar-nos cap avall, no és el camí. El voler emular grans campiones admirant el seu esperit de superació, i deixar fixar-se en el superficial, és sà i ens fa ser perseverants. A més en els escacs, que és universal i incloent, hi té cabuda tothom, com diu un proverbi hindú «Els escacs són una mar on un mosquit hi beu i un elefant s'hi banya».

Quins són els teus propers projectes com jugadora i com a formadora, especialment amb la participació de les dones als escacs com amb el tema de la igualtat d'homes i dones dins els escacs?

Després de les olimpíades participaré en el Campionat d'Europa Individual a Praga del 20 al 31 d'agost. A l'octubre tendrem unes simultànies amb dones en el Passeig de Palmanova durant el Festival de Calvià. Prepararem la segona edició del Festival de la Colònia de Sant Jordi. I continuaré en el pròxim curs introduint més persones en el fascinant món dels escacs i esper que els aporti tant i els faci tan feliços com a mi.