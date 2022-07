El GOB i l'OCB reivindiquen una cultura ecosocial amb una sessió de cinema a la fresca a Can Alcover

El Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) i l’Obra Cultural Balear (OCB) reivindiquen una cultura ecosocial amb una sessió de cinema a la fresca que tendrà lloc aquest divendres, 29 de juliol, a les 20.30 hores al número 24 del carrer de Sant Alonso de Palma (Can Alcover).

L’emissió de 'Michael Clayton' s’emmarca dins el Dia Mundial dels Agents Forestals i de la presentació de la ILP promoguda pel GOB Llei de Benestar per a les generacions presents i futures de Les Illes Balears, més coneguda com Avui per demà. El film serà presentat pel periodista i professor d’Imatge i So Toni Limongi; pel membre de la Junta Directiva del GOB, Pedro Martínez Molinar, i per la presidenta de l’OCB Palma, Carme Sánchez.

Segons la sinopsi de la pel·lícula 'Michael Clayton' (2007), dirigida per Tony Gilroy, el protagonista salva la seva vida quan atret per un paisatge forestal baixa del seu vehicle i aquest explota. Aquest fet canviarà la relació del protagonista amb el medi ambient.

El GOB aprofita el missatge que es desprèn de l’argument de la pel·lícula per a «recordar que ens cal recuperar la cultura de l’admiració vers el patrimoni natural que ens envolta i que sosté la vida i que és, sens dubte, el valor essencial que cal preservar per garantir la possibilitat que les generacions futures puguin sostenir les seves vides en un futur amenaçat per incerteses i crisis com a la climàtica, l’ecològica, la social, l’energètica o la de les cures».

L’OCB de Palma recorda que els pilars de l’entitat són «la promoció de la llengua, de la cultura i del país i que la defensa del medi ambient forma part de la nostra cultura d’ençà que els primers habitants s’establiren a Palma i a les Balears». Per aquest motiu, l’OCB de Palma vol posar en valor la conservació dels boscs i l’extraordinària feina dels agents forestals, que es recorda oficialment el 31 de juliol.