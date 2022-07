Assenyalen dues immobiliàries de Palma com a «part d'un sector responsable de la problemàtica d'habitatge»

L'organització política de l'Esquerra Independentista Endavant-OSAN Mallorca ha dut a terme aquest dimarts una acció contra dues immobiliàries situades a la Ciutat Antiga de Palma.

«Hem volgut assenyalar aquestes empreses com a part de tot un sector que és responsable de les greus dificultats per a accedir a l'habitatge que pateixen les classes populars a la nostra illa. Amb aquesta acció volem reivindicar la prohibició de la compra d'habitatge per part de no residents, com a mesura urgent per a protegir l'exercici del dret a l'habitatge a curt termini», han explicat.

A més, remarquen que, darrerament, «el fenomen de la compra d'habitatge per part de persones amb un alt poder adquisitiu, sovint del nord d'Europa, amb l'objectiu de fer segones residències o simplement com a inversió, s'ha disparat. Això puja encara més els preus d'un mercat totalment a la disposició dels interessos privats i cada vegada més inaccessible per a les classes populars».

El debat sobre la limitació d'aquestes adquisicions d'habitatge per part de no residents està present a les llars, als centres de treball, als carrers i fins i tot als mitjans de comunicació, han apuntat. Per això, amb aquesta acció, Endavant- OSAN ha fet la seva aportació particular a aquest debat.

L'organització també destaca que els efectes d'aquesta espècie de colonialisme immobiliari van més enllà de l'habitatge estricte. Amb la compra massiva de bens immobles per part d'estrangers rics, s'acceleren encara més els processos de gentrificació. El fet és que a Palma ja no només s'expulsa a les classes populars de cada vegada més barris, sinó que aquests s'adapten als gustos i interessos d'una població que ja ni tan sols hi viu. De la ciutat-aparador a la ciutat-vacacional».

Com a organització socialista i d'alliberament nacional, entenen que aquesta problemàtica ha de partir d'una doble solució: «D'una banda, necessitam recuperar la sobirania sobre l'habitatge. L'entenem com a sector estratègic, ja que constitueix un element fonamental per al sosteniment i la reproducció de la vida. D'una altra banda, mantenim que l'objectiu ha de ser l'expulsió del sector privat de l'àmbit de l'habitatge. El dret a una llar digna no pot quedar a mercè de la burgesia immobiliària, dels grans grups d'inversor o els capritxos de les classes acomodades del nord d'Europa».