L'Ajuntament posa a punt els centres escolars per a la 'tornada a l'escola'

L'Ajuntament de Palma està executant durant aquests mesos de juliol i agost obres de reparació i de millora d'instal·lacions en 34 Col·legis d'Educació Infantil i Primària. Aquestes intervencions sumen una inversió de 369.959 euros i permeten posar a punt i millorar els edificis dels Col·legis. Entre altres actuacions s'estan renovant sistemes de sanejament, pluvials, reparacions d'escales, impermeabilitzacions, renovacions d'instal·lacions elèctriques, reparació de façanes i diferents obres per a millorar la il·luminació i els tancaments dels centres. A aquestes tasques s'afegeixen, a més, diferents feines de pintura tant dels interiors com dels exteriors dels edificis.

En concret, aquest estiu s'està actuant en els Col·legis Aina Moll, Alexandre Rosselló, Camilo José Cela, Son Ferriol, Coll d'en Rebassa, Costa i Llobera, Escola Graduada, Maria Antònia Salvà, Marian Aguiló, Màxim Alomar-El Terreny, Els Tamarells, Pràctiques, Rafal Vell, Gabriel Vallseca, Joan Miró, Son Serra, Ca Pastilla, Són Pisà, Santa Catalina, Infant Felip (Molinar), Cas Capiscol, Es Pil.larí, Establiments, Jaume I, Miquel Porcel, Santa Isabel, Son Canals, Son Quint, El Viero, Joan Capó, Assecar de la Real, Casa Blanca, Felip Bauzà i Son Anglada. L'objectiu és atendre les demandes que traslladen els centres escolars i dignificar i actualitzar els col·legis. En els últims anys s'ha anat actuant a totes les escoles de Palma estiu rere estiu amb una inversió que suma 1,2 milions d'euros.

A més d'aquestes obres, que es realitzen cada any durant juliol i agost, en els últims anys s'han executat actuacions extraordinàries per a crear entorns escolars més amables i segurs. Així, s'han realitzat obres per a crear voreres més amples, renovar el mobiliari urbà de l'entorn dels col·legis i sumar nous arbres als entorns escolars.

La intenció d'aquestes actuacions és pacificar el trànsit i crear entorns més amables i accessibles perquè els alumnes i les famílies accedeixin als centres a peu de manera còmoda i segura.