PSIB creu necessari reformar la Llei d'Igualtat pequè la prostitució i la violència vicària siguin reconegudes com a violència masclista

El PSIB-PSOE ha considerat necessari reformar la Llei dIgualtat de les Balears per a incloure com a violència masclista la prostitució i la violència vicària.

Segons ha informat el PSIB a nota de premsa, el partit ha reunit aquest dimarts el Consell Assessor de Polítiques d'Igualtat de gènere, òrgan consultiu en feminisme format per dones especialistes en polítiques d'igualtat dels àmbits acadèmic, sanitari, social, cultural o sindical, per a analitzar la política feminista que s'ha dut a terme pel Govern aquests darrers set anys i per plantejar propostes com la necessitat de reformar la Llei d'Igualtat de les Balears per a incloure la prostitució i la violència vicària com a violències masclistes.

D'aquesta manera, la secretària d'Igualtat del PSIB, Silvia Cano, ha expressat que «cal accelerar les polítiques feministes de cara al futur i cal tirar endavant la reforma de la Llei d'Igualtat per a obrir a consideració que la violència vicària i la prostitució siguin reconegudes com a violències masclistes». «Les dones que pateixen aquestes violències han de poder accedir als drets que tenen les altres víctimes de violència masclista com són les prestacions autonòmiques i estatals com l'Ingrés Mínim Vital a l'àmbit econòmic o, també, la resta de prestacions socials, jurídiques o psicològiques», ha incidit la socialista.

Cano ha exposat que «els socialistes lluitaran contra l'explotació davant dels discursos individualistes neoliberals que prevalen els desitjos als drets humans de les dones». Així, la socialista ha subratllat que a les Balears «es vol donar alternatives de vida a les dones en situació de prostitució perquè puguin emprendre una nova vida i per aquest motiu s'ha iniciat aquest camí abolicionista de la prostitució».

A més, Cano ha valorat les polítiques feministes dels darrers set anys de govern progressista a les Balears i ha posat en valor l'aprovació de la Llei d'Igualtat que «va ser una llei molt avançada al conjunt d'Espanya on es va considerar violència econòmica l'impagament de les pensions».