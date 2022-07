MÉS per Mallorca sobre la reforma de la Llei d'Igualtat: «El rerefons de la proposta de modificació és l'oportunisme polític del PSIB»

La Comissió Executiva de MÉS per Mallorca acordà, aquest dilluns, no impulsar la modificació de la Llei d'Igualtat de les Illes Balears, amb relació a considerar la prostitució com a violència masclista perquè valora que l'actual redactat referent a les violències sexuals és prou ample per protegir les dones que exerceixen la prostitució. Des de la formació ecosobiranista argumenten que el rerefons de la proposta de modificació és l'oportunisme polític del PSIB que pretén modificar les lleis d'igualtat per reproduir el debat estatal de la llei abolicionista/prohibicionista de la prostitució que ha proposat el PSOE al Congrés dels Diputats.

La portaveu de la formació, Marta Carrió, ha apuntat que «el debat a favor o en contra de la prostitució és un debat fals; ningú està a favor de la prostitució. Aspiram a la desaparició de la prostitució i lamentam l'actitud del PSIB, ja que està utilitzant el Parlament per un problema que té a Madrid amb els seus socis». Carrió ha manifestat també que «hem d'apostar per un feminisme que incideixi en el canvi social i en les polítiques públiques i que sigui més polític i no només ideològic. La discussió sobre què fer o deixar de fer amb la prostitució no es mou només entre abolició o regulació, va més enllà».

Des de MÉS per Mallorca insten al Govern espanyol, liderat per PSOE i Podem, a fer un pas decisiu per abordar la prostitució. En aquest sentit, aposten per donar permís de treball i residència a totes les dones en situació d'irregularitat que exerceixen la prostitució, que segons diferents estudis representen un 76% i moltes d'elles són víctimes de tràfic. També insten al govern espanyol a incloure totes les dones com a perceptores de l'ingrés mínim vital, a què es modifiqui la llei de seguretat social per tal de permetre la cotització de les dones que vulguin deixar la prostitució fins que s'incorporin al món laboral.

Finalment, Carrió ha apuntat que «MÉS per Mallorca aposta per mantenir la llei tal com es va aprovar durant la passada legislatura al Parlament de les Illes Balears, ja que és una llei que reconeix totes les formes de violència masclista i, a més, va ser una àmpliament consensuada per a tots els espais feministes i d'esquerres i reobrir ara aquest debat és innecessari i partidista, perquè només pretén justificar una modificació d'una llei estatal».