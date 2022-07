La biblioteca Encarnació Viñas s'obrirà al públic el mes de setembre

La biblioteca Encarnació Viñas, situada en el barri de Pere Garau, ha obert les seves portes aquest dimarts.

Segons ha explicat l'Ajuntament de Palma, el nom del recinte atén una petició de diferents entitats com a ARCA o Flipau amb Pere Garau, i reivindica la figura de l'activista cultural.

El Batle de Palma, José Hila, i el regidor de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera, acompanyats de representants de diferents entitats, han visitat aquest dimarts la biblioteca, en la qual s'ha organitzat una representació teatral a càrrec de Centimens Teatre amb l'obra 'Animalades submarines'.

«Volem acostar la cultura a tots en igualtat de condicions, alhora que obrim un nou equipament públic i donem resposta a les peticions veïnals», ha dit el batle durant la trobada.

Per part seva, Noguera ha posat en valor la «importància» d'obrir noves biblioteques. «Són les autèntiques antenes culturals de Palma, espais per a connectar barris que es converteixen en un espai important per a la trobada entre cultures», ha manifestat.

La biblioteca, situada en la plaça Pere Garau, obrirà de dilluns a divendres de 08.30 a 20.30 hores i, a partir de setembre i els dissabtes al matí, de 09.00 a 13.00 hores. «La intenció és que aquest espai vagi més enllà de la promoció de la lectura i es converteixi en un punt de trobada entre cultures», ha destacat el Consistori.

D'aquesta manera, la nova biblioteca Encarnació Viñas, que se suma a la xarxa de biblioteques municipals, neix amb la vocació de posicionar-se com un nucli de les dinàmiques culturals del barri i dels centres culturals de proximitat de Palma.

En aquest sentit, ja s'ha dissenyat un mobiliari que permet diferents configuracions per a adaptar-se a les dinàmiques de pràctiques comunitàries i també s'incorporaran dues persones que treballaran en aquest espai.

Xarxa de biblioteques

Amb l'obertura d'aquesta biblioteca, Palma compta amb un total de 22 biblioteques municipals repartides per la ciutat i integra biblioteques associades, com la de la Fundació Pilar i Joan Miró.

Des de Cort han recordat que, en els darrers anys, les biblioteques municipals tenen un servei de préstec comú interbibliotecari a través del Catàleg Bibliogràfic de les Balears (Cabib), que amplia l'accés al catàleg de llibres a través d'un servei comú de gestió bibliotecària.