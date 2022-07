Els abonaments de l’EMT Palma, a meitat de preu a partir de setembre

El batle de Palma, Jose Hila, juntament amb el tinent de batle de Mobilitat Sostenible, Francesc Dalmau i el gerent de l’EMT Palma, Mateu Marcús, han explicat aquest dilluns com s’aplicarà a l’EMT de Palma una de les mesures del paquet d’actuacions que va anunciar el Govern espanyol per a ajudar a combatre el context d’inflació i de pujada de preus dels carburants.



«Les xifres d’ocupació a Palma són molt bones, però hem de continuar estant devora la ciutadania per ajudar a combatre l’increment de preus actuals ocasionats per la guerra a Ucraïna», ha afirmat el batle. «La mesura beneficia de forma directa els usuaris habituals del transport públic i afavoreix que, els que no l’utilitzen, ho provin», ha explicat Hila. El batle ha remarcat un altre aspecte fonamental: «Reduïm els preus dels abonaments perquè apostam de forma descarada per la sostenibilitat i el transport públic. Una persona que puja en un bus és un cotxe menys circulant per Palma».

El batle també ha anunciat que la mesura s’estendrà més enllà del 31 de desembre. D’aquesta manera, el 2023 també baixarà el preu dels abonaments en un tant per cent que ara s’estudiarà.

El Ministeri de Transports atorga ajudes directes als ens locals que tenen un servei de transport col·lectiu urbà i que suposen una subvenció per a reduir en un 30 per cent el preu dels abonaments i dels títols multiviatge. En aquest sentit, l’Ajuntament de Palma, a través de l’EMT, ampliarà aquest descompte fins el 50 per cent assumint el cost del 20 per cent de diferència. Així, a partir del 1r de setembre i fins el 31 de desembre els preus dels abonaments de l’EMT Palma passaran a costar la meitat. El cost total de la mesura és d'1,4 milions d’euros. El ministeri aportarà un 30 per cent i l’Ajuntament de Palma el 20 per cent restant del romanent del 2021.

El batle de Palma ha explicat que, d’aquesta manera, la targeta de 20 viatges, que ara costa 13 euros (una mitjana de 65 cèntims per viatge) passarà a costar 6,5 euros i suposarà pagar una mitjana de 35 cèntims per viatge. A més, es podran fer tots els viatges que es vulgui al mes per 18,5 euros (preu normal: 37 euros). Per perfils, els estudiants i universitaris podran viatjar tantes vegades com vulguin per 10 euros al mes (enlloc de 20); les persones jubilades, per 3,5 euros (7€); les famílies nombroses, per 5 euros al mes (10€).

Els preus, que s’han d’aprovar aquesta setmana al Consell d’Administració extraordinari de l’EMT Palma, han de passar per la Junta de Govern i ser aprovats al ple d’aquest mes de juliol per poder entrar en vigor el 1r de setembre. Els preus reduïts s’apliquen als residents a Palma amb targeta ciutadana i, també, als residents en municipis que tenen conveni amb l’EMT.