ARCA denuncia que Cort «es nega» a valorar les seves al·legacions sobre la coberta del Mercat de Pere Garau

L'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) ha denunciat aquest dilluns que l'Àrea d'Infrastructures de Cort «no es digna» a contestar les al·legacions que ARCA va presentar al projecte de coberta del Mercat de Pere Garau.

«Cort pretén substituir la coberta actual, que és de teula i fusta, per una altra d'un material prefabricat industrial», han explicat. Per això, l'Associació va presentar al·legacions per a evitar aquesta substitució. «No contestar és poc democràtic i un menyspreu a la participació ciutadana», remarquen.

ARCA destaca que el mercat de Pere Garau «no és una nau industrial» i que varen aportar a Cort «argumentacions patrimonials, paisatgístiques, de justícia de tracte entre els distints barris i fins i tot econòmiques. I, per descomptat, tècniques».

De fet, varen presentar un apartat explicant una proposta de solució tècnica per la qual es podia dissenyar una estructura de fusta i teula per a la coberta a l'estil de l'actual. Així, expliquen, s'evitaria «perdre més qualitat a l'edifici» i s'aconseguiria «la seguretat estructural necessària».

L'esmentada solució tècnica va ser redactada per un tècnic superior en enginyeria, tot i que des d'ARCA apunten que sempre preserven la privacitat de les persones que de manera altruista col·laboren amb l'Associació.

Doncs bé, la resposta de l'Ajuntament de Palma ha estat, en el seu primer paràgraf: «Les valoracions que de tipus subjectiu es fan a l'al·legació no són avaluables des del punt de vista tècnic, per la qual cosa, a judici dels que subscriuen, no procedeix resposta».

«Es neguen a entrar a valorar les nostres al·legacions perquè sembla que a priori donen per fet que la ciutadania rasa no té dret a presentar arguments i a ser contestada. I si està aconsellada per técnics, com és el cas, sembla que tampoc. Es limiten a ratificar les seves argumentacions, ja emprades a la substitució de dues teulades anteriors, i que varen ocasionar una pèrdua de categoria, bellesa i valor de l'edifici del Mercat, fet que va succeir en un context d'urgència i crisi econòmica greu. Ara no estam al mateix moment», ha explicat ARCA.

L'Associació considera que qualsevol entitat «mereix que, ja que fa l'esforç de presentar unes al·legacions raonades i serioses, aquestes siguin contestades correctament. No fer-ho és antidemocràtic. On és la participació ciutadana que tant prediquen?».