Arriba la 'Sus party' d'Orgull Llonguet

El col·lectiu Orgull Llonguet ha donat a conèixer el primer esdeveniment que durà a terme en el marc de les festes de Canamunt i Canavall d'enguany.

«Arriba la 'Sus party', la festa que ens avisa que s’apropen les molt honorables festes de CaCa (Canamunt i Canavall). La festa que mostra a la gent que viu més enllà de 15 km de Palma el què és una 'real-revetlla'. La festa que rendibilitza que la gent faci besades. La festa que du DJ de fama internacional al mig de Ciutat (sense fer un Maluma). La festa que lluita contra el canvi climàtic a ritmes tropicals. La festa que usa l'OOVE (també conegut com AOVE, altrament conegut com a oli) com a lubricant dels desitjos gastronòmics més foscos (sempre relacionats amb un llonguet). La FESTA!», han explicat mitjançant les xarxes socials.

La 'Sus party' consistirà en l'actuació d'Islanders i DJ Burbaia Pelada el 22 de juliol, a les 20 hores, a la plaça París de Palma.