Patronals de comerciants i restauradors: «És fals que el centre de Palma estigui saturat. S'ha de deixar de demonitzar els creuers»

Les patronals de comerciants Pimeco i AFEDECO; l'Associació de Majoristes i Comerços Turístics, Amictur; i Restauració CAEB sol·liciten al Govern que s'aixequin les limitacions als creuers o que s'augmenti el nombre de creuers permesos als ports de les Balears. Argumenten que «s'està aplicant una limitació i demonitzant un mitjà de transport que, ha quedat sobradament demostrat, fomenta el turisme de qualitat, és desetacionalitzador i la despesa turística del qual és molt alta a la nostra comunitat».

Pel que fa a les informacions recents publicades sobre la saturació i la contaminació al centre del Palma a causa de l'arribada de creuers, les quatre associacions asseguren que «es tracta d'afirmacions que són totalment falses, indueixen a confusió i l'únic objectiu de les quals és manipular l'opinió pública amb dades falses i fotografies que creen una alarma que no existeix».

Pimeco, AFEDECO, Amictur i Restauració CAEB destaquen que l'informe de la qualitat de l'aire emès per l'empresa Labaqua Kunak a petició de l'Autoritat Portuària de les Balears conclou que els mesuradors instal·lats al port estan «per sota dels nivells legislatius de referència».

Així, els comerciants i restauradors demanen que «es deixi de fer demagògia amb el tema dels creuers i demonitzar un mitjà de transport que beneficia l'economia de l'arxipèlag i del qual depenen milers de famílies i persones».

Pimeco, AFEDECO, Amictur i restauració CAEB també han negat que el centre de Palma estigui saturat. «És totalment fals. Es pot passejar pel centre de la ciutat sense cap mena de problema i tenir una experiència magnífica», mantenen. «Encara que si els antituristes pretenen que el centre estigui tot l'any com estava durant el més dur de pandèmia, totalment desert, és una evidència que avui no ho està. Afortunadament, hi ha més gent, però és aquesta mateixa gent la que contribueix a la reanimació de la nostra danyada economia amb motiu de la Covid, la inflació, la pujada de l'Euribor o la guerra d'Ucraïna, entre d'altres factors. És una temeritat limitar creuers o avions sense abans tenir assegurat un futur per a la nostra societat», afegeixen.