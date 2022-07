Convoquen una manifestació a Palma contra l'explotació dels cavalls de les galeres

El partit animalista Progreso en Verde ha convocat una manifestació a Palma contra l'explotació dels cavalls de les galeres per al proper 30 de juliol a les 18.30 hores al passeig del Born.

El president de la formació, Guillermo Amengual, ha criticat la «inacció» de l'equip de govern de Cort i de la resta de partits polítics amb representació «per a posar fi al patiment dels cavalls i complir els acords plenaris del consistori palmesà».

En una nota de premsa, Amengual ha lamentat la dècada de «mentides i enganys» de tots els partits polítics que han passat per l'Ajuntament de Palma.

Alhora, ha criticat «els cants de sirenes» de Podem, MÉS i Ciudadanos per aconseguir «quatre vots a 11 mesos de les eleccions».

El partit animalista ha insistit a advertir que els cavalls de les galeres continuen circulant en alerta per altes temperatures i que es troben en un estat físic «deplorable».

Progreso en Verde ha criticat especialment, per «cínica», la proposta de Ciudadanos de «desmarcar-se» pretenent substituir els cavalls per galeres elèctriques.

Segons Amengual, la formació ha tengut més de set anys per a presentar una proposta ferma a l'Ajuntament de Palma per a protegir els cavalls i no només no ho ha fet, «sinó que han defensat l'explotació dels cavalls en repetides ocasions junt a Vox».