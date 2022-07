Frente Obrero penja una pancarta contra Alberto Jarabo a l'Ajuntament de Palma

Aquest diumenge al matí, militants del Frente Obrero han penjat una pancarta de grans dimensions al balcó de l'Ajuntament de Palma on es podia llegir 'Alberto Jarabo prohibeix les recollides d'aliments', al costat de la imatge del rostre del regidor i el logo del partit al qual pertany, Podem.

L'acció ha estat realitzada per l'organització que lluita per la recuperació del moviment obrer Frente Obrero per a denunciar la «prohibició de les recollides d'aliments als voltants dels supermercats de la ciutat».

En aquest cas, el Frente Obrero ha decidit personalitzar l'acció en el regidor de Participació Ciutadana, després d'assegurar-se que l'ordre de la prohibició venia per part seva. Per això, el culpen «d'haver prohibit les recollides d'aliments a Palma, deixant sense suport centenars de famílies treballadores mentre ell s'embossa més de 52 mil euros a l'any».

No és la primera vegada que aquesta organització política fa aquest tipus d'accions. L'any passat varen desplegar davant la Seu una pancarta de 10 metres en què es reivindicava la República Popular i Federal durant la visita dels Reis d'Espanya.