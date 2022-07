'Parla'ns de l'estiu', una iniciativa de Palma per a «ajudar els nouvinguts a perdre la por a fer servir el català»

Una trentena d’alumnes nouvinguts d’entre 12 i 16 anys dels centres de secundària IES Aurora Picornell, IES Nou Llevant i Sant Josep Obrer de Palma participaran des d’aquest dijous en tallers pràctics per a aprendre català i millorar el seu coneixement lingüístic.

«Amb aquest reforç educatiu esperam que els alumnes nouvinguts encarin millor el proper curs», ha explicat el regidor d’Educació i Política Lingüística, Llorenç Carrió.

El Servei de Dinamització Lingüística de Palma s’encarrega de coordinar els tallers, que es fan en el Centre d’Adults de Son Malferit els dimarts i dijous d’aquest mes de juliol. Aquesta iniciativa sorgeix precisament arran de la petició que els tres centres varen fer a la Regidoria.

'Parla’ns de l’estiu'

D’altra banda, el Servei de Dinamització posarà per als seus usuaris la nova activitat en línia 'Parla’ns de l’estiu', que es durà a terme durant l’agost. Per a participar-hi, basta fer un vídeo o un àudio en català parlant d’experiències i records de l’estiu. La finalitat és «ajudar els nouvinguts a perdre la por a fer servir el català». Els participants entraran en un sorteig per a navegar amb l’embarcació La Balear.

Les persones que vulguin més informació poden escriure a dinamitzaciolinguistica@palma.cat.