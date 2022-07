ARCA censura que Cort retiri les fonts de ferro històriques i les substitueixi per unes «horribles, despersonalitzades i prefabricades»

L'Associació per la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) ha censurat aquest dimecres que l'Ajuntament de Palma retiri les petites fonts de ferro històriques de la ciutat, com ha passat a Son Fortesa i en el carrer de Sant Magí, a Santa Catalina, i ha reclamat la seva restitució per les originals.

ARCA ha assenyalat que aquestes fonts formen part del paisatge de la ciutat des de fa dècades i que retirant-les, l'Ajuntament «declara la guerra» a aquests elements.

En aquest sentit, ha criticat que les fonts originals han estat substituïdes per fonts«horribles, despersonalitzades i prefabricades» que una empresa «ha aconseguit vendre» a Emaya i que estan «empastifant» tota la ciutat. Sobre aquest aspecte ha apuntat que Emaya, amb la «benintencionada idea» de reduir l'ús de botelles de plàstic, està provocant «un impacte paisatgístic negatiu» que "ha d'aturar».

L'associació també ha explicat que el Consell de la Barriada de Llevant ja va rebre la seva queixa per l'eliminació de la font del parc de Son Fortezsa «sense cap avís» i la substitució per la prefabricada «sense gens de gràcia, harmonia ni valor paisatgístic». «Aquests petits elements del nostre passat són aquells que conformen el patrimoni humil dels barris», ha conclòs.