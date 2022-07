Vianants Mallorca: «La recepta per descongestionar la ciutat és simple i clara: cal fomentar les alternatives al cotxe

Vianants Mallorca ha considerat aquest dimarts que el projecte d'ampliació del tram de la carretera de Son Rapinya cap a Gènova «és un exemple de mesura populista que obeeix a la pressió veïnal» i que «són polítiques completament contràries a les recomanacions dels consultors experts en la matèria».

L'Entitat ha criticat que, malgrat estar en període d'exposició pública, no ha pogut accedir al projecte, i després d'haver fet diversos intents via web i per telèfon de petició d'informació a l'Ajuntament de Palma, no ha rebut resposta.

«La recepta per descongestionar la ciutat és simple i clara: cal fomentar les alternatives al cotxe en trajectes curts amb carrils amplis i assegurances per a la bici i amb itineraris per als vianants còmodes i accessibles. Però alhora cal desincentivar l'ús del cotxe. «Fer una cosa i la contrària no serveix», han censurat des de Vianants Mallorca.

L'entitat ha assenyalat que «l'oposició veïnal a l'hora restringir l'ús del cotxe ocorre sovint». «Estar en zona col·legis, no és excusa, al contrari, és més necessari que en cap altre lloc descongestionar, oxigenar els entorns escolars i promoure l'autonomia infantil. Així que crear una via amb doble sentit paral·lela a la Via de Cintura no farà més que empitjorar les coses», han conclòs.