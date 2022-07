La biblioteca del barri de Pere Garau durà el nom d'Encara Viñas

L'Ajuntament de Palma ha atès la petició de l'Associació per a la Revitalització de Centres Antics de Palma (ARCA) i Flipau Amb Pere Garau i la biblioteca del barri es dirà 'Encarna Viñas'.

Segons han informat ARCA i Flipau Amb Pere Garau aquest diumenge, amb motiu del Dia de la Dona, celebrat el passat 8 de març, totes dues entitats varen fer arribar la seva petició perquè la biblioteca del barri es dirà 'Encarna Viñas' a l'Ajuntament de Palma.

Aquesta setmana, totes dues entitats han rebut la resposta afirmativa de l'àrea de Cultura de Cort. D'aquesta manera, no poden sinó manifestar la seva satisfacció.

Cal recordar que ARCA, en el seu llibre, 'Pere Garau. Un Barri amb Història', ja recollia fa 12 anys la importància de la presència de Encarna Viñas en el barri de Pere Garau des de molt petita fins a la seva mort.

Varen ser els seus pares els qui varen construir la casa que sempre va habitar Viñas al carrer Llorenç Riber. ARCA ja va posar en valor la seva figura aconseguint que una placeta, sense nom, situada a la cantonada de Luca de Tena amb Antillón, fos dedicada a la seva memòria instal·lant una escultura i una placa commemorativa.

Encarna Viñas Olivella (Lleida 1919-Palma 2004) es va llicenciar en Llengües Romàniques i va ser professora de literatura. La seva passió per l'ensenyament i la cultura també la va orientar a treballar de directora de teatre.

El seu activisme cultural per compromís familiar es va veure reforçat pel seu enllaç amb l'escriptor Josep Maria Llompart, un fet que, potser, segons totes dues entitats, «durant uns anys la va fer aparèixer una mica en segon pla». «Encarna Viñas brillava amb llum pròpia no obstant això i la biblioteca de Pere Garau no podria portar un nom més adequat», han considerat ARCA i Flipau Amb Pere Garau.