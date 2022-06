Progreso en Verde destapa que les galeres de cavalls han perdut el certificat de qualitat i critica la passivitat de Cort

Progreso en Verde ha confirmat amb representants de l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) que l'associació La Calesa va perdre l'any 2018 el certificat de qualitat, que li va ser concedit el 2016. «L'explotació dels cavalls de les galeres té cada dia més rebuig entre la ciutadania i diferents sectors de la societat. Tenim aquesta xacra contra les cordes i és el moment d'entre tots posar fi al patiment dels cavalls», ha declarat Guillermo Amengual, president de la formació animalista.

«Continuam tenint, més que mai, cavalls en males condicions i no aptes per al servei, cavalls que no passen les revisions veterinàries, cavalls ancians i coixos, conductors de galeres que acumulen desenes d'expedients per infraccions, incompliments de lleis, reglaments i ordenances, estables en males condicions», entre d'altres, ha denunciat. Davant aquest fet, ha criticat «la passivitat de l'Ajuntament de Palma».

Progreso en Verde lamenta el cinisme de Cort amb la modificació de l'ordenança per les altes temperatures. Concretament, acusen el consistori de jugar amb la vida dels cavalls de les galeres, perquè encara no ha aprovat la modificació definitiva de l'ordenança, la qual impediria a les galeres circular quan es decretin alertes per altes temperatures.

En aquest sentit, també han recriminat que no se sap res «del cavall ancià i coix que podria haver estat sacrificat». «És una vergonya absoluta. No els importa res el que pugui passar amb un cavall que ha estat explotat tota la vida. Tenim lloc d'acollida i malgrat la nostra insistència, segons sembla Cort prefereix condemnar-lo a mort», ha conclòs.