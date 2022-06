Milers de persones recorren els carrers de Palma reivindicant que «no desfilem, ens manifestem», amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBI

«No és una festa, és una protesta» ha estat un dels principals lemes que s’han reivindicat a la manifestació del Dia de l'Orgull LGTBI aquest dimarts a Palma. Milers de persones han recorregut el centre de la ciutat en la marxa convocada per l'Associació Ben Amics, la qual ha partit a les 19 h de la plaça d'Espanya, per arribar fins a la plaça de Cort.

Sota el lema '30 anys de lluita. Drets i resiliència', els manifestants han recalcat que «no desfilem, ens manifestem». En aquest sentit, no han faltat referències a la polèmica presentació de la Palma Pride Week que finalment no es va celebrar; «a la Part Forana he vist una lesbiana», ha estat un altre dels càntics que més s’han pogut sentir.

La manifestació ha comptat amb la participació d'entitats, col·lectius i partits polítics. Així mateix, cal recordar que la marxa d'aquest dimarts ha estat precedida per la polèmica de la Pride Week de Palma, la qual va desencadenar una crisi política que va acabar amb el cessament dels regidors de Unidas Podemos Sonia Vivas i Rodrigo Romero.