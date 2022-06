L'EMT oferirà un servei especial la nit de Sant Joan

L'Empresa Municipal de Transport de Palma (EMT) ha posat en marxa un servei especial durant la nit de Sant Joan per afavorir els desplaçaments en transport públic cap a les platges durant l'horabaixa i la matinada d'aquest dijous.

L'Ajuntament de Palma ha detallat que durant tot el vespre es reforçaran les línies L35, Aquarium-Plaça de la Reina, i la L25, s'Arenal-Plaça de la Reina, per incrementar la capacitat durant l'horabaixa i que durant la nit hi hagi una freqüència de 30 minuts.

Aquestes dues línies, que habitualment acaben el seu recorregut a les 00.30 hores i comencen a les 06.00 hores, faran una aturada en la plaça Espanya, des d'on es podrà connectar a la xarxa de NitBus, que aquest dijous, vigília de festiu, preveu estar plenament operativa.

A més, la xarxa de NitBus està formada per quatre línies que donen servei tots els divendres i dissabtes i vigílies de festiu, entre les 23.30 hores i les 06.30 hores. Aquestes línies són la N1, que uneix la Porta del Camp amb el Passeig Marítim; la N2, des de Can Blau fins a Can Valero; la N3, que uneix la zona del poliesportiu Germans Escales amb s'Indioteria, i la N4, que surt de Son Bonet i arriba fins a Santa Catalina i Plaça Progrés.