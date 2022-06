Hila dona per tancada la polèmica i diu ara: «Hem de passar pàgina per la crisi puntual de la Pride Week»

El secretari general del PSOE de Palma i batle de Ciutat, José Hila, ha sol·licitat aquest dissabte, en declaracions als mitjans, «passar pàgina» de la «crisi puntual» viscuda a l'Ajuntament per la Pride Week i ha demanat «centrar-se en el veritablement important, donar respostes a les preocupacions dels ciutadans i fer una gestió seriosa del dia a dia de Palma, centrats en la lluita contra el canvi climàtic i a fer d'aquesta una ciutat més competitiva i resilient, que funcioni bé econòmicament».

Així s'ha manifestat Hila abans de participar en una reunió per a constituir el consell polític de la formació i posar en marxa la maquinària política de cara a les pròximes eleccions de 2023.

Hila s'ha mostrat convençut que «el pacte de govern actual a l'Ajuntament de Palma (PSOE, Unides Podem i MÉS) aguantarà» perquè, ha recordat, «els tres partits polítics han ratificat la seva intenció de continuar junts».

«No tinc cap dubte que serem capaços d'aguantar el que queda d'aquesta legislatura, perquè si hem estat capaces de superar una pandèmia mundial, que ha estat el més difícil, podrem amb l'ocorregut ara, que al final ha estat una crisi puntual per una persona que ja està al marge. Els tres partits estem junts i forts perquè volem mantenir un govern i unes polítiques d'esquerra», ha emfatitzat el batle.

Així mateix, Hila s'ha referit a l'anunci d'Ella Global Community, entitat organitzadora de la Pride Week, d'emprendre accions legals contra l'Ajuntament per la suspensió de l'esdeveniment. «Aquesta entitat pot exercir els seus drets amb total normalitat, però l'Ajuntament també té dret a defensar-se, com va fer aquest divendres convocant una Junta de Govern extraordinària en la qual es va revocar la celebració de la Pride Week, autorització signada per la regidora Sonia Vivas, minuts abans de ser destituïda», ha assenyalat.

A més, Hila ha recordat que «Sonia Vivas ha dit que retornarà la seva acta de regidora». «I, si ho ha dit, confio que ho farà, perquè si no en quina situació quedaria ella mateixa», s'ha demanat. «La seva renúncia seria una conseqüència lògica de l'ocorregut, i seria bo per a ella també», ha posat l'accent.

En cas que Vivas renunciï a la seva acta de regidora, ha precisat el batle, «entraria a formar part de l'equip de govern un nou membre de Podemos i la formació recuperaria les competències de justícia social, que en l'actualitat ostenta Elena Navarro, de manera interina».

D'aquesta manera, segons Hila, «l'important ara és passar pàgina i mirar al futur amb més força i amb la serietat que ha de tenir un ajuntament com el de Palma, deixant enrere temes personals». «Això ha estat una crisi puntual, que s'ha resolt bé, i ara ens dedicarem a l'important, a la gestió de manera seriosa», ha sentenciat.