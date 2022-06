MÉS-Estimam Palma no participarà en la Pride Week i demana a Podemos que no erosioni el govern municipal

MÉS-Estimam Palma ha anunciat aquest dimecres que no participaran en cap dels esdeveniments de la Pride Week de la ciutat per «la turistificació i la mercantilització» que suposen de l'Orgull, han assenyalat en nota de premsa. «Apostem per un Orgull LGTBIQ+ reivindicatiu dels drets i llibertats, i organitzat per moviments socials locals», ha afegit la formació.

En aquest sentit, la portaveu del partit, Neus Truyol, ha mostrat el seu suport a les accions organitzades per les entitats del col·lectiu, com Ben Amics, i ha informat que sí que participaran en la seva manifestació reivindicativa.

«Demanam a Podem que, especialment aquest darrer any de legislatura, ajudi a estabilitzar el govern municipal i no a erosionar-lo; els governs d'esquerres hem de continuar impulsant polítiques al servei de la igualtat i el benestar de la gent, en coherència amb els valors progressistes», ha conclòs Truyol.