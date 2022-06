El cantant Putochinomaricón no actuarà a la Pride Week de Palma per la presència d'una exdiputada de Vox

El cantant Putochinomaricón ha anunciat, aquest dimarts a través de xarxes socials, que no actuarà a la Pride Week de Palma per la presència a la inauguració de l'exdiputada de Vox per Balears Malena Contestí. L'artista era el cap de cartell d'aquest dissabte, el primer dia de la Pride Week, juntament amb el PD Daniel Sea i la PD Ana Flor.

#Putochinomaricón se baja del lineup del #PalmaPrideWeek #OrgulloDeSonia Gracias por la coherencia activista, ojalá más artistas cómo tú pic.twitter.com/n2WLof9ioY — jandrx Gomez Saiz (@JandrxS) June 14, 2022

«Sento molt dir-vos que hem decidit baixar del lineup de Palma Pride Week i no fer el concert», han estat les seves primeres paraules. Tot seguit, ha fet referència al fil de Twitter que el coordinador de l'entitat Ben Amics, Jan Gómez, ha publicat aquest divendres criticant la «mercantilització» de la celebració de l'Orgull LGTBI i la seva transformació en una 'Pride Week' així com la seva presentació com a eina per captar més turisme.

Gómez també ha lamentat que es pretengui convertir la celebració de l'Orgull en una cavalcada. «No desfilem, ens manifestem», ha concretat. «No volem alemanys comprant cases mentre desnonen les persones que viuen aquí», ha conclòs, criticant que es vulgui presentar aquest esdeveniment com una nova manera de captar més turisme o futurs compradors d'habitatges.