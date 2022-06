La Palma Pride Week continua endavant malgrat l'allau de polèmiques

La polèmica al voltant de la Palma Pride Week, rebatejada per alguns com la Palma Shame Week, no deixa de créixer.

Però, recapitulem. A l'abril, l'entitat Ben Amics ja avisava del despropòsit que seria l'organització de l'Orgull per part d'una empresa, Ella Global Community, després d'haver estat organitzat per entitats de la societat civil durant els darrers 25 anys.

Ben Amics denunciava així que la regidora Sonia Vivas havia decidit unilateralment trencar les relacions amb l'entitat i privatitzar l'Orgull, contractant empreses privades abans fins i tot de reunir-se amb les entitats socials.

La setmana passada es va presentar finalment el que serà la celebració de l'Orgull per part de l'Ajuntament de Palma i la presidenta de l'empresa que l'organitzarà, Kristen Hansen, es va cobrir de glòria amb les seves declaracions.

Després d'assegurar que fa 18 anys que viu a Mallorca, però sense parlar ni un poc el català, va remarcar que l'objectiu d'aquesta celebració és atreure «el turista LGTBI, que gasta molt més». I va afegir frases com «pots fer-te un petó a la plaça de Cort. Això cal rendibilitzar-ho» o «aquestes persones després venen aquí i compren pisos».

No satisfeta amb aquestes declaracions, Hansen va demostrar tenir un desconeixement absolut de la societat mallorquina i va fer públic aquest ignominiós discurs des de l'Ajuntament de Palma: «Vendrà gent del camp que mai ha vist una lesbiana i diran: 'Mira! Una lesbiana és com qualsevol altra persona'. És important perquè quan vas 15 km dins l'illa ja hi ha una altra mentalitat».

Evidentment, hi va haver una resposta unànime des de la societat mallorquina contra aquestes greus declaracions. També s'hi varen pronunciar al respecte alguns partits polítics i entitats. Fins i tot, des de Podemos Illes Balears varen manifestar el «més absolut rebuig a les deplorables declaracions» de Hansen. A més, varen exigir una rectificació, «tant de les declaracions públiques de Kristin Hansen, com dels objectius, fins ara principalment mercantils, de la Pride Week de Palma»; una Pride Week responsabilitat de la regidora Sonia Vivas, del seu mateix partit.

Quina ha estat la reacció de Vivas a tot això?

Lluny d'apartar Hansen i la seva empresa de l'organització de l'Orgull, va justificar que frases com «Vendrà gent del camp que mai ha vist una lesbiana» varen ser «fruit de la inexperiència de Kristin a l'hora de parlar als mitjans i també de la falta de perícia per a triar les paraules de la nostra llengua [el castellà] perquè ella en cap moment va tractar de dir això».

I què en pensa el batle de Palma?

El batle de Palma, José Hila, ha intentat aquest dilluns donar per tancada la polèmica i ha remarcat que Hansen «va rectificar, va demanar disculpes i crec que amb això ens hem de quedar».

Cal recordar que Hila ja va ser col·laborador necessari perquè aquesta Palma Pride Week continuàs endavant. El mes passat, Sonia Vivas va amenaçar amb deixar el seu càrrec a l'Ajuntament de Palma i trencar el govern municipal davant el «bloqueig» del regidor de Participació Ciutadana, Alberto Jarabo, també de Podemos.

A l'amenaça de rompre el Pacte, Hila va respondre amb la decisió d'apartar Jarabo de la tramitació administrativa dels permisos, que li correspon com a encarregat de Participació Ciutadana.

Les polèmiques continuen

Ara que la Palma Pride Week està en el punt de mira, surten més polèmiques sobre aquesta celebració privatitzada. Per una banda, entitats per la llengua, com l'OCB o la Plataforma per la Llengua, han denunciat que el programa que ofereix l'Ajuntament de Palma a la web oficial només està en castellà. A més, en el programa no s'especifica en quina llengua es faran els actes, que, com es pot observar, aniran a càrrec de persones i organitzacions de diversos llocs del món.

Per altra banda, són moltes les persones que han protestat a través de les xarxes socials per la presència de l'exdiputada de Vox Malena Contestí en l'acte d'inauguració de la Palma Pride Week a la Feixina.

Malena Contestí (exVox) será una de las ponentes en la inauguración de la Pride Week que organizan la Vivas y la Kristin. La extrema derecha abriendo un festival LGTBI. Se ríen de nosotros en nuestras caras y el @ajuntpalma lo permite. pic.twitter.com/lJa8SkvTUS — Nacho Jiménez (@jimeneznach) June 13, 2022

Na Malena Contestí a sa Feixina. I no, no ho organitza l'extrema dreta verda ni la taronja. Ho organitza Podemos. És gros, el tema.

Estic per agafar carro i somera i baixar a Palma a veure l'espectacle amb tota la família. A la Part Forana no tenim merdes d'aquestes, per sort... — Miquel Gallardo (@QuelGallardo) June 13, 2022