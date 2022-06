Declaren que només tres dels dotze encausats al 'cas confeti' varen ser a l'acció contra el turisme massiu

Nou dels dotze acusats pel 'cas confeti' han negat aquest dilluns, durant el judici a l'Audiència de Palma, que assistissin a la protesta contra la el turisme massiu organitzada per Arran al port de Palma el juliol del 2017.

El judici per aquest cas ha començat aquest dilluns al matí a la Secció Segona de l'Audiència Provincial amb les declaracions dels 12 acusats per la Fiscalia per delictes de desordre públic.

El Ministeri Públic demana un total de 29 anys de presó per als 12 acusats, amb penes entre dos i quatre anys de presó. En concret, a vuit els demana dos anys de presó; a tres, tres anys per reincidència, i a una darrera acusada li demana quatre anys de presó, en concepte d'autoria.

La defensa dels encausats, Josep de Luis, ha defensat davant la Fiscalia que nou dels acusats no varen ser a l'acció; alguns d'ells ni tan sols eren a Palma. Per tant, han aportat proves per a demostrar-ho i De Luis ha remarcat que «esperam que ens expliquin com s'han fet les identificacions».

Abans del judici, s'ha fet una concentració solidària amb els encausats a la plaça del Mercat de Palma. Amb aquesta acció, s'ha volgut mostrar suport a les persones encausades i el rebuig al procés judicial i les desproporcionades penes que reclama la Fiscalia.

La concentració ha comptat amb parlaments del GOB Mallorca, Terraferida, Arran, la CUP i Alerta Solidària. «Som aquí per demanar l'absolució de les encausades. La lluita contra el monocultiu turístic és legítima i necessària», han destacat a les portes del TSJIB.

El turisme massiu era un dels elements que assenyalàvem de la totalitat del model de producció capitalista.



Feines precàries, impossibilitat d'accés a l'habitatge, destrucció del territori.



Si ens toquen a una responem totes!



Recordam el 2017 com aquell any que Palma va dir prou de massificació turística. Es van realitzar accions coordinades arreu i manifestacions.



