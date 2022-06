MÉS aposta per un Orgull «reivindicatiu i desmercantilitzat» i demanarà a Cort una revisió de l'esdeveniment

MÉS per Mallorca i MÉS per Palma han reivindicat aquest dissabte la seva aposta per un model d'Orgull LGTBIQ «reivindicatiu dels drets i les llibertats, i desmercantilitzat», al mateix temps que sigui organitzat per entitats locals, com per exemple Ben Amics.

En aquest sentit, des de la formació ecosobiranista lamenten i critiquen les desafortunades declaracions de Kristin Hansen, presidenta d'Ella Global Community, organització encarregada de muntar la primera Pride Week per a l'Ajuntament Palma.

El coordinador general de MÉS per Mallorca i candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, ha manifestat que «la catastròfica Pride Week amaga un error analític molt estès: considerar les persones LGTBIQ com una realitat homogènia, amb necessitats i reptes comuns».

En relació a les paraules de Hansen, Apesteguia ha afegit que «darrere termes aglutinadors com 'col·lectiu' i 'comunitat' s'intenta amagar una diversitat d'infinites interseccionalitats. La Regidoria d'Igualtat de Palma tria bàndol: el de l'elit privilegiada».

Apesteguia ha finalitzat assenyalant que «la comunitat i el col·lectiu de referència de MÉS per Mallorca són la gent que lluita per la igualtat, no els que volen dur de turisme a Mallorca a persones del col·lectiu LGTBIQ amb l'esperança que hi comprin cases amb finalitats especulatives i lúdiques, que és el que prediquen des de l'organització de la Pride Week».

Per la seva part, la portaveu de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha assenyalat estar «orgullosa d'un l'Orgull que reivindica drets i llibertats, i sobretot que estigui organitzat per entitats locals».

Truyol ha apuntat que «des de MÉS estam al costat de l'Orgull que lluita per l'accés a l'habitatge, per un turisme no massificat, i pel respecte pels pobles de Mallorca», al mateix temps que ha lamentat i criticat les declaracions de Hansen que «han faltat al respecte al col·lectiu i a la ciutadania».

La portaveu de la formació ha finalitzat dient que «davant la indignació social que han provocat aquests fets, des de MÉS consideram adequat revisar l'esdeveniment de la Pride Week de Palma, per tal de garantir un esdeveniment realment inclusiu, respectuós amb la diversitat i la convivència».