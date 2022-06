Cort restringeix les sales de joc de Palma

El Nou Pla General de l'Ajuntament de Palma restringeix les sales de joc de Palma. Aquesta nova regulació no permetrà que s'obrin aquesta classe de locals a menys de 500 metres de zones verdes o equipaments docents, sanitaris, assistencials, socioculturals, multifuncionals o esportius.

«Aquests establiments tenen conseqüències perjudicials per a la salut pública, la societat i l'economia, per això cal prendre mesures que limitin la seva proliferació», ha assenyalat la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol. Per això, el Nou Pla General preveu que la densitat màxima d'aquests establiments sigui de tres en un radi de 50 metres, i que aquests tenguin un màxim de 30 metres de façana en aquest mateix radi (si se sumen bars, restaurants i sales de joc); d'altra banda, no hi podrà haver dos establiments contigus.

Cal recordar que les sales de jocs d'atzar, bingos, casino i d'apostes són establiments públics amb les mateixes restriccions de densitat que els bars i restaurants. «A més, es tracta de locals que poden ser freqüentats per infants i joves, i això ens alarma encara més», ha afegit la regidora.

Truyol ha lamentat que s'hagi ampliat el local de joc de la plaça de Santa Pagesa i ha explicat que s'ha aprovat perquè la sol·licitud es va fer l'any 2020 s'ha d'aplicar la normativa que hi havia llavors. En aquest sentit, ha remarcat que les normes que s'apliquen als locals de joc «avui estan vigents», ja que l'aprovació inicial del Nou Pla General va ser l'any 2021, i que «fan molt difícil tant la implantació de nous establiments com l'ampliació dels existents», ha conclòs.