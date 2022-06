L'Ajuntament de Palma vol deixar de subvencionar festes que promocionin el consum d'alcohol

La regidora de Turisme, Sanitat i Consum de l'Ajuntament de Palma, Elena Navarro, ha explicat aquest dimarts que Cort vol deixar de subvencionar festes que promocionin el consum d'alcohol.

En roda de premsa per a explicar el Pla Estratègic Municipal d'Adiccions 2022-2026, la regidora s'ha referit, per exemple, a l'Oktoberfest: «Probablement l'Ajuntament no cedeix un espai públic o un edifici municipal, que és el que preveu el pla. No vol dir que no es faci la festa, però no es pot subvencionar».

En aquest sentit, Navarro ha defensat que si des de l'Ajuntament s'està fomentant la prevenció davant de les addiccions, «no és lògic que se subvencionin certs esdeveniments quan hi hagi una promoció de l'alcohol».

Aquest pla forma part dels acords de govern d’aquesta legislatura i dona compliment, a més, a mesures contemplades al Pla Municipal d’Infància i Adolescència per reduir el consum d’alcohol i fomentar hàbits saludables. Per altra banda, l’Ordenança Reguladora de l’ús cívic dels espais públics de l’Ajuntament de Palma (ORUCEP) també detalla, a l’article 5, la necessitat de prevenir les addiccions a traves de diferents accions.

Hila ha destacat que per primera vegada aquest pla inclou fenòmens com l’addició a les pantalles o als videojocs. «Aposatarem per desenvolupar el pla, és un pla que està viu que al qual s’aniran incorporant estudis, accions i tota la informació que poguem. Tindrà suport pressupuestari perquè és una feina que han de fer totes les àreas municipals», ha dit.

Navarro, per la seva banda, ha detallat els principals trets d’aquest pla. El Pla és un marc al qual es concreten 66 mesures en quatre línies estratègiques i que són actuacions centrades al terreny, ha explicat.