L’Ajuntament de Palma ha estat víctima d’un frau per mitjà de phishing

L'Ajuntament de Palma ha sofert un frau per suplantació de personalitat, en una estafa per mitjà del sistema de phishing. El regidor d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, Adrián García, ha assegurat que els fets han estat immediatament denunciats a Policia espanyola, qui està fent «importants avanços en la investigació», i a la Junta de Portaveus per tal de posar en coneixement a tots els grups municipals d'aquests fets, amb voluntat de transparència i facilitant totes les dades.

Els fets varen succeir a finals del passat mes de febrer, després que Tresoreria rebés un correu electrònic procedent de la Secció de Contractació, que reenviava un correu aparentment de l'empresa SAMYL (Servicios Especiales de Mantenimento y Limpieza), adjudicatària del servei de neteja municipal. Aquest indicava que l’empresa estava en procés de tancar el seu compte bancari i que adjuntaven les dades del nou compte on fer els pagaments.

Per seguir el protocol establert, Tresoreria va demanar un certificat de titularitat bancari signat i segellat que demostrés que el nou compte pertanyia al seu proveïdor autoritzat. En resposta, es va enviar un correu electrònic adjuntant un certificat del banc, el qual duia un segell i una firma electrònica, amb total aparença de ser vertadera.

A partir d’aquí, dia 8 de març es varen pagar dues factures al compte indicat, per l’import de 39.498,27 euros i 263.652,20 euros. Posteriorment, però, l'empresa SAMYL va reclamar el pagament d'aquestes factures, i així és com es va descobrir el frau.

El mateix dia, el personal de Tresoreria, Intervenció i Serveis Jurídics municipals es varen personar a les oficines de la Policia espanyola per interposar una denúncia i ho varen comunicar de forma immediata als dos bancs afectats i a l'empresa, que també ha denunciat els fets.

En cap cas es tracta d'un problema informàtic, sinó un document falsificat. Recentment, l'Ajuntament de Barcelona va patir una estafa amb un procediment molt similar.