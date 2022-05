Demana informació a l'EMT de Palma i li diuen que parli en espanyol. «Tenim personal en pràctiques», justifica l'empresa municipal

Un ciutadà de Palma ha denunciat que ha telefonat al servei d'atenció al client de l'Empresa Municipal de Transport de Palma (EMT) i li han contestat que no l'entenien si parlava en català i que canviàs al castellà.

La denúncia ha circulat per les xarxes socials i des del perfil oficial de l'EMT han respost explicant que actualment tenen personal en pràctiques.

«Bon dia. Lamentem la incidència. Tenim personal en pràctiques que rota en diferents tasques i no ens havíem adonat d'aquest problema. Ja està corregit. Des de l'EMT Palma atendrem sempre al ciutadà en la llengua oficial de la seva elecció. Gràcies per la informació», han explicat.

Per la seva banda, el regidor de d'Educació i Política Lingüística de l'Ajuntament de Palma, Llorenç Carrió, ha remarcat que aquest dimarts «aclarirem que ha passat però sembla que l'EMT ja ha donat explicacions». En tot cas, ha explicat, «sempre que hi hagi un incident en aquest sentit, el ciutadà té dret a presentar una DMS -Demanda Municial de Serveis- (queixa ciutadana). És la millor manera per fer millorar els serveis». I ha afegit l'enllaç per a presentar la queixa.