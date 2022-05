El GOB agraeix la participació de dissabte i recorda que la campanya no ha acabat

El GOB ha agraït aquest dilluns la participació el passat dissabte en el mosaic humà de la Plaça Major per visibilitzar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 'Avui per demà'.

En una nota de premsa, l'entitat ecologista ha traslladat el seu agraïment a les entitats i col·lectius que«han fet possible aquesta fita històrica», a més de remarcar que encara no ha acabat la campanya, sinó que «tenim fins al 23 de juny» per aconseguir les firmes necessàries.

Segons han afegit, l'èxit de la convocatòria aporta l'energia i força necessària per continuar fins a aconseguir que el Parlament aprovi la primera llei de l'Estat de Benestar per les generacions presents i futures, una llei que «sorgeix del carrer, que sorgeix de la iniciativa popular i que compta amb el suport immens que dissabte es va fer visible a la Plaça Major».

«Queda clara la força que tenim quan ens coordinam des dels moviments socials i és que junts som imparables», han afirmat des de l'organització.