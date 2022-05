Polítiques que passaran factura

El pròxim dijous, 26 de maig, està previst que al ple de l'Ajuntament de Palma es tracti, en un punt de l'ordre del dia, la modificació de l'ordenança de galeres, per a introduir un apartat on s'estableix la prohibició de l'ús dels cavalls quan l'Agència Estatal de Meterologia (AEMET) declari alerta meteorològica per avís groc, taronja o vermell a causa de les altes temperatures.

L'any 2018, aquesta suspensió del servei es va aprovar mitjançant un Decret de Batlia, però posteriorment, el Jutjat contenciós administratiu número 2 de Palma, va estipular que la forma per introduir aquesta prohibició havia de ser mitjançant una modificació de l’Ordenança, i no mitjançant un Decret.

La setmana passada, el tinent de batle de Mobilitat Sostenible, Francesc Dalmau explicà que l'equip de govern està fent feina per a «trobar una alternativa a aquest atractiu turístic que funciona amb animals». Per altra banda, el partit animalista Progreso en Verde el va titllar de «propaganda política per amagar la nefasta gestió per part de l'Ajuntament de Palma en relació amb les galeres de cavalls de la ciutat».

Progreso en Verde «exigeix ​que el consistori palmesà compleixi la seva paraula i pactes i substitueixi els cavalls per galeres elèctriques». A més, denuncia que «l'any passat, estant en vigor l'anterior decret, ningú, absolutament ningú per part de Cort controlava que es complís, i els cavalls continuaven sent explotats i maltractats en alerta groga i taronja, malgrat les seves denúncies i les denúncies dels ciutadans».

Com a ciutadana i defensora dels drets dels animals, som molt crítica amb la pèssima gestió duita per les administracions públiques d'aquesta Comunitat autònoma pel que fa al benestar animal. Des del fracàs i l'absurda 'Llei de Toros a la Balear'; el manteniment de la baixada del Bou de Fornalutx; els continus maltractaments als animals; el finançament amb doblers públics de la caça, els hipòdroms de cavalls i altres esdeveniments o centres on s'assassinen, torturen, experimenten o exploten als animals; fins les vergonyoses galeres de cavalls a alguns municipis de Mallorca, com és el clar exemple de Palma.

A un any just per a les properes eleccions municipals i autonòmiques, i després de set anys de coalició d'esquerres, PSOE, Més per Mallorca, i Unides Podem, governant les tres principals administracions públiques, Govern, Consell de Mallorca i Ajuntament de Palma, hi ha molta gent descontenta i decebuda amb les polítiques fetes pel suposat 'govern de la gent'. I no només els animalistes!

Tornant al tema d'aquest article, per a mi, en aquestes dues legislatures no hi ha hagut una veritable voluntat de l'Ajuntament de Palma d'abolir les galeres de cavalls, més aviat una total deixadesa i indiferència dels tres partits polítics, PSOE, Més per Palma i Unides Podem. Però a ningú els cau la cara de vergonya. Cada cop que vaig pel centre i veig una galera tirada per un o dos cavalls, no puc evitar empatitzar amb els seus sentiments d'indefensió, de desolació, de resignació, de fàstic, de patiment. I sí, m'estic referint als dels cavalls. Em pos de tal mala hòstia, que si pogués posaria el cotxer, o fins i tot, els polítics que governen a tirar del carruatge.

Aquest govern municipal que no fa res per substituir les galeres de cavalls per galeres elèctriques o simplement treure-les sense més ni més, excusant-se amb la vigència de les llicències o els llocs de feina que es perdrien. Aleshores, presumeixen d'una ciutat sostenible i que és un servei amb atractiu turístic. Com poden tenir la barra de descriure'l com un atractiu turístic? Permetent l'explotació dels cavalls, permetent que circulin indistintament si fa calor, pluja o vent, permetent que els cotxers assetgin els turistes fins a convèncer els menys assenyats a pujar al carruatge, com si fossin la reina emèrita Sofia, passejant per uns carrers de Palma, que ja fa dècades no són adients pels passeigs dels pobres cavalls esclavitzats per la família Heredia, Vargas, Montoya, Santiago, Cortés... amb el beneplàcit dels polítics actuals.

Molts ciutadans passen de la política i de tots els polítics, indistintament del color, no veuen les diferències entre els uns i els altres. Cada vegada l'índex d'abstenció acostuma a augmentar d'una votació a una altra. A molts votants d'esquerres de tota la vida no els agrada que els que som d'ideologia d'esquerres qüestionem o critiquem la gestió dels governs esquerrans. Però tant els polítics dels partits d'esquerres com els seus acèrrims votants haurien de ser conscients que un vot a ells no és ni un xec en blanc ni un tot inclòs. Haurien d'acceptar amb més consideració les crítiques i el malestar entre els sectors de població per mor de les seves polítiques. Al capdavall, són aquestes les que els passaran factura el proper any. No es guanyen unes eleccions només amb paraules, promeses i projectes, que es defensaven amb fermesa i entusiasme estant a l'oposició i poc o res s'han fet estant al govern.

No tenc cap dubte que encara que ho facin malament o no arribin a fer-ho del tot bé o com ens agradaria, fins i tot, als seus votants. És preferible que, en aquesta Comunitat i a tot l'Estat, governin els partits d'esquerres que ho pugui fer l'extrema dreta. Seria molt pitjor per a tots: la ciutadania, els animals, el territori, l'economia, els serveis socials, els serveis públics, la sanitat, l'educació, la cultura, la nostra llengua, les llibertats, els drets socials... Fa por pensar una probable coalició entre el PP i Vox a les nostres administracions públiques. Però és responsabilitat dels partits polítics d'esquerres aturar l'avançament de l'extrema dreta amb una política progressista, valenta i compromesa que arribi i que agradi al màxim de la població possible, sobretot a tots aquells que pensen que la solució passa per tornar a l'Espanya de la dictadura franquista.