Els Amics de la Casa del Poble presentaran un recurs davant la impossibilitat de declarar el solar espai de Memòria Històrica

Després de celebrar una assemblea aquest diumenge, 15 de maig, Els Amics de la Casa del Poble han decidit iniciar el procediment per a presentar un recurs contenciós-administratiu contra la «resolució que inadmet la protecció del solar de la Casa del Poble». Aquesta, signada pel vicepresident del Govern, Juan Pedro Yllanes, inadmet la inscripció del solar com a espai de Memòria Històrica i Reconeixement Democràtic.

«La primera Resolució denegatòria fou absolutament immotivada. En comptes de seguir el criteri fixat per l'Advocacia de la comunitat autònoma, que recomanava el reconeixement de la condició d'un espai que ha tingut interès per a la comunitat, la resolució inicial denegava el reconeixement, sense cap mena d'argumentació contrària a l'únic Informe motivat (d'un òrgan assessor altament especialitzat, com ho és l'Advocacia de la CAIB), que postulava el reconeixement», explica l'advocat de l'entitat, Ferran Gomila. Aquesta decisió seria «prevaricació administrativa», ha afegit.

Per altra banda, les al·legacions presentades per «la propietat», segons ha concretat l'advocat, «pregonen una confusió, deliberada o no, entre els termes de localització d'un determinat espai». «Divagar respecte de les diferències (urbanístiques, això és tot i no n'hi ha més) constitueix un exercici sofístic. Seguint la línia d'argumentació de la propietat, una edificació acabada, que supera la condició de solar sense edificar deixa de ser un solar buit de construcció», han explicat; fet que els sembla «ridícul, i només ho pot sostenir una mentalitat que té per límit de pensament la Llei Hipotecària».

Ara per ara, es troben a l'espera que es presenti el Pla d'Actuació que especifica la llei i que s'havia d'haver presentat el 2019, fa quatre anys. El secretari autonòmic, Jesús Jurado, els va informar que el catàleg d'Espais de Memòria es troba actualment buit i que la Casa del Poble és la primera instància que s'ha resolt, de moment «desfavorablement».

Aquesta assemblea es va fer durant l'acte per commemorar el moviment 15-M i «reivindicar la preservació de la memòria mitjançant un equipament sociocultural», davant el mateix solar. Gràcies a aquesta iniciativa, en la qual s'havien programat diferents activitats, es varen recaptar «500 €, la meitat dels quals aniran destinats a pagar el procés judicial que l'assemblea ha aprovat i l'altra meitat a donar suport a Stop Desnonaments Mallorca, entitat referent en la lluita pel dret a l'habitatge digne».