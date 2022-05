Exigeixen a Cort que «compleixi la seva paraula i substitueixi els cavalls per galeres elèctriques»

Progreso en Verde titlla d'insuficient la prohibició que els cavalls de les galeres circulin quan faci temperatura elevada i exigeix ​​que l'Ajuntament compleixi les seves promeses.

«Nou titular, nou rentat de cara i nou pegat per a maquillar la nefasta gestió per part de l'Ajuntament de Palma en relació amb les galeres de cavalls de la ciutat». Així qualifica el partit animalista l'anunci de Cort de prohibir que les galeres de cavalls circulin quan es decretin alertes per altes temperatures. Progreso en Verde exigeix ​​que el consistori palmesà compleixi la seva paraula i pactes i substitueixi els cavalls per galeres elèctriques.

«Ineficaç i oportunista. Poden tapar de mil maneres la seva pèssima gestió en relació amb els cavalls de les galeres, però la ciutadania no oblida les seves mentides. Qui controlarà que no prestin servei quan es decretin les alertes per altes temperatures? L'any passat estant en vigor l'anterior decret, ningú, absolutament ningú per part de Cort controlava que es complís i els cavalls continuaven sent explotats en alerta groga i taronja, malgrat les nostres denúncies i les denúncies dels ciutadans», remarquen.

A més, des de Progreso en Verde destaquen que han tengut «més de 2.500 dies per a modificar l'ordenança, que és de l'any 2003, però segons sembla no han tengut temps». «Els cavalls estan en mal estat i aquests continuen prestant servei, els estables incompleixen la Llei 1/92 i malgrat que s'han realitzat diverses inspeccions, aquests continuen igual. És absolutament vergonyós. Però estam segurs que tard o d'hora tota aquesta trama caurà, veurem quantes persones cauen amb ella», denuncia Guillermo Amengual, president de Progreso en Verde.

Progreso en Verde exigeix ​​que la modificació de l'ordenança contempli també la prohibició de no circular en alertes per altes temperatures, pluja o vent i es retirin els cascavells als cavalls, ja que són molt perjudicials per a ells.

«Ara veurem què voten els partits que defensen l'explotació dels cavalls», declara Amengual, en relació amb Ciudadanos i Vox.