Vianants Mallorca demana «protecció» en el Camí dels Reis després de l'atropellament d'un corredor per un grup de ciclistes

L'associació 'Vianants Mallorca' ha demanat aquest diumenge que s'actuï «immediatament» a la zona del Camí dels Reis, a Palma, per «protegir i garantir la seguretat dels vianants».

Segons ha manifestat l'Associació aquest diumenge en nota de premsa, el succés que va tenir lloc aquest divendres en Camí dels Reis, quan un corredor va resultar greument ferit després de ser atropellat per un grup de ciclistes, tal vegada hagi estat per a molts un accident «poc freqüent i impossible de prevenir».

No obstant això, ha precisat, «el lloc de l'atropellament indica moltes coses sobre les quals s'hauria de reflexionar». Tal com, ha dit, que «entre Gènova i Son Rapinya, no existeix cap itinerari per als vianants segur ni accessible». Per això, ha exigit que «s'actuï immediatament sobre aquesta via per tal de protegir i garantir la seguretat dels qui hi caminen o hi corren».

Així mateix, i atès que, com s'especifica en l'article 1 de la Carta Europea dels Drets del Vianant, «el vianant té dret a viure en un entorn sa i a gaudir lliurement dels espais públics en condicions que garanteixin adequadament el seu benestar físic i psicològic», l'Associació ha exigit al Consell i a la resta d'Administracions «polítiques a favor de la mobilitat a peu entre tots els nuclis urbans de l'illa i adequar els espais per a caminar i gaudir de l'espai públic prioritzant el dret a la mobilitat a peu i a l'ús de l'espai públic de les persones per sobre de qualsevol vehicle».

Finalment, ha recordat a l'Ajuntament de Palma que «iniciatives com la de portar més trànsit a aquesta carretera, habilitant un doble sentit per a cotxes no farà més que empitjorar la situació per als que van a peu». Raó per la qual ha sol·licitat al Consistori que reaccioni davant les recomanacions donades des de la Xarxa de Ciutats que Caminen, de la qual Palma en forma part, o el Seminari de Mobilitat i Infància que va llançar una campanya per pacificar i millorar la mobilitat en els entorns escolars.