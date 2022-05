Signat l'acord que limita l'arribada de tres creuers al dia al port de Palma

Aquest dijous, 5 de maig, el Govern i les principals navilieres del món que operen a les Balears han signat el document definitiu que preveu limitar l'arribada de creuers per dia al port de Palma. Els diferents punts ja varen ser pactats en una reunió a Hamburg el mes de desembre.

L'acord, que regula l'activitat per als pròxims cinc anys, contempla l'arribada a Palma de fins a tres creuers per dia, un d'ells megacreuer; és a dir, amb una capacitat superior als 5.000 passatgers. Per a enguany, com que la majoria de reserves ja estaven sol·licitades i concedides, s'han fixat 18 d'excepció, en els quals podran coincidir en el port de Palma quatre creuers de manera simultània; a partir del 2023, ja no hi haurà dies d'excepció. Referent al nombre de creueristes, l'acord també estableix que, setmanalment, el total comptabilitzat no pot superar els 8.500.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha declarat que la signatura d'aquest pacte limita «l'arribada de creueristes gràcies a la capacitat de diàleg i acord», per tal d'assegurar un turisme «no només de present, sinó també de futur», ha afegit.

Cal recordar que la Plataforma contra els Megacreuers va alertar el mes de desembre que aquest acord era «insuficient», ja que consideren que la xifra que regula l'acord és «encara molt elevada per allò que la ciutat pot suportar, a nivell ambiental i de salut pública, quant a l'enorme contaminació d'aquests vaixells».