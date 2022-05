Arriba a Palma el creuer més gran del món i se suma a un megacreuer i tres creuers més atracats al port

El Wonder of the Seas, el creuer més gran del món, ha arribat aquest dimarts al port de Palma. Segons l'associació Palma XXI, «arriba d'amagat, una setmana abans del que s'havia anunciat a bombo i plateret com 'la primera vegada que el creuer més gran del món visita Palma', en un altre dia d'excepcions als acords que havien de limitar l'arribada d'aquests enormes bucs al nostre port (tot just comença la temporada i ja en van quatre, d'excepcions)». I és que el Wonder es suma aquest dimarts a un megacreuer i tres creuers més petits atracats al port de Palma.

A més de la intensificació de la contaminació que viurem a la ciutat durant les hores que els vaixells estiguin atracats, des de Palma XXI remarquen que el fet de rebre en un dia cinc creuers (d''operació núvol' com el d'avui) generarà «novament el caos i la saturació dels carrers del centre històric de Palma».

L'associació creu que «no podem quedar-mos callats: fa tres anys que reivindicam que es posi seny en aquest tipus de turisme. Tres anys dient que un creuer i prou, que la ciutat no suporta més. Vàrem reconèixer la passa que suposava posar límits a aquest tipus de turisme (encara que no estiguéssim a favor dels tres creuers diaris acordats), però tot just quan comença la temporada veim que els acords s'incompleixen sistemàticament i que aquest model no entén de límits. L'any que ve, quin serà 'el creuer més gran del món'?»

Per totes aquestes raons, Palma XXI remarca que el turisme dels megacreuers a Palma està clarament 'fora d'escala'. A tots aquells que volen sumar-se a aquestes reivindicacions els conviden el pròxim 9 de maig a embarcar-se amb ells al veler més antic en actiu de l'Estat espanyol, el Rafel Verdera, per a donar la benvinguda al creuer més gran del món, el Wonder of the Seas. «Podem semblar petits, però som molts i la nostra lluita és gran», han conclòs.